Бойня в Лас-Вегасе, новые сведения

По прошествии двух суток после массового убийства в Лас-Вегасе американские власти не публикуют сведений о мотивах этого преступления, которое названо самым кровавым в современной истории США. Жертвами расстрела стали не менее 59 человек, более 520 получили ранения и травмы.

По мере расследования, правоохранительные органы сообщают уточненные сведения о происходившем в ночь на 2 октября в районе отеля Mandalay Bay, откуда убийца, 64-летний Стивен Пэддок вел огонь по десяткам тысяч людей, собравшихся на фестиваль музыки кантри.

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Как сообщалось ранее, Стивен Пэддок стрелял по людям из автоматического оружия с 32-го этажа гостиничного здания, предварительно выбив стекла в двух окнах номера 135, который он занимал с 28 сентября.

За несколько дней до расстрела гостей фестиваля Пэддок пронес в свой номер десятки единиц огнестрельного оружия. Кроме того, как сообщил шериф Лас-Вегаса, он установил три миниатюрные камеры наблюдения: две в коридоре рядом со своим номером и одну в дверном "глазке".

Пэддок стрелял по людям в течение 11 минут (с 22:08 до 22:19 по местному времени). В течение этого времени полиция пыталась эвакуировать десятки тысяч людей из зоны обстрела, что было крайне сложно сделать. В номер, откуда велся огонь, пытался войти охранник отеля. Он был ранен в ногу выстрелом через дверь и вызвал полицию. Позже спецназ поднялся к номеру стрелка и взорвал дверь. Убийца был обнаружен ими мертвым, он успел застрелиться.

В общей сложности, в номере 135, а также в доме Пэддока в Меските, штат Невада, и в еще одном месте правоохранительными органами были обнаружены 47 единиц огнестрельного оружия, включая винтовки, дробовики и пистолеты. Все это оружие было куплено на законных основаниях в штатах Невада, Юта, Калифорния и Техас. 12 полуавтоматических винтовок были снабжены приспособлением "bump-stock" – съемным скользящим прикладом, позволяющим вести очень быструю стрельбу, фактически превращая их в полностью автоматические. Продажа таких приспособлений для увеличения скорострельности не является в США противозаконной.

Полиция не называет вероятные причины, по которым обслуживающий персонал отеля Mandalay Bay не обнаружил оружие в номере 135, и не сообщает, каким образом это оружие было пронесено в гостиницу и спрятано. Известно, что охрана отеля обычно не проверяла багаж и личные вещи постояльцев.

На момент публикации этого сообщения власти Лас-Вегаса не могут однозначно утверждать, что все 59 жертв расстрела погибли от пулевых ранений. Не исключено, что один или несколько человек получили смертельные травмы в давке.

Имена погибших в результате вооруженного нападения в Лас-Вегасе

1. Эдриан Марфитт (35), из штата Аляска

2. Санни Мелтон (29), из Теннесси

3. Сьюзен Смит (53), из Калифорнии

4. Джордан Маклдун (23), из Канады

5. Лайза Ромеро-Мунис (около 40 лет), из Нью-Мехико

6. Джессика Климчук (34), из Канады

7. Куинтон Робинс (20), из Невады

8. Рэйчел Паркер (33), из Калифорнии

9. Санди Кейси (35), из Калифорнии

10. Керри Бэрнет (34), из Калифорнии

11. Денис Бердитус (около 55 лет), из Вирджинии

12. Томас Дэй-младший (54), из Невады

13. Дана Гарднер (52), из Калифорнии

14. Анджела Гомес (20), из Невады

15. Чарлстон Хартфилд (34), из полиции Лас-Вегаса

16. Ронда Лерок (42), из Массачусетса

17. Джон Фиппен (56), из Калифорнии

18. Куинтон Роббинс (около 30 лет), из Невады

19. Бэйли Швейцер (20), из Калифорнии

20. Нейза Тонкс (около 40), из Калифорнии

21. Дженнифер Топаз Ирвин (42), из Калифорнии

22. Ханна Эхлерс (35), из Калифорнии

23. Дженни Паркс (35), из Калифорнии

24. Крис Ройбал (28), из Калифорнии

25. Дорен Андерсон (49), с Аляски

26. Джек Битон (54), из Аризоны

27. Остин Дэвис (29), из Калифорнии

28. Стэси Этчебер (50), из Калифорнии

29. Калла Медиг (28), из Канады

30. Кэмерон Робинсон (28), из Юты

31. Рокио Гуиллен Роча (40), из Калифорнии

32. Кристофер Ройбал (28), из Колорадо

33. Билл Вольф-младший (42), из Пенсильвании

34. Тара Смит (34), из Канады

35. Джордин Ривера (21), из Калифорнии



Список имен погибших уточняется.

Сведений об израильтянах среди погибших или раненых не поступало.





