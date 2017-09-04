Эмиссары "Исламского государства" пытались сделать террористом сотрудника BBC

В понедельник, 4 сентября, в эфире передачи Inside Out London будет рассказано о том, как эмиссары "Исламского государства" пытались завербовать сотрудника телекомпании BBC и склонить его к участию в теракте. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Представители ИГ не знали, что установили контакт с журналистом. В течение длительного периода они контактировали с этим человеком, используя секретные каналы связи и предлагая ему помощь в изготовлении взрывных устройств и участие в нападении на Лондонском мосту.

Как утверждает сотрудник BBC, общавшийся с активистами ИГ, он уведомлял британские спецслужбы об этих контактах.

Одним из собеседников журналиста был Джунайд Хусейн из Бирмингема. В 2015 году он был ликвидирован в сирийской Ракке в результате удара американского беспилотного самолета.