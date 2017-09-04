На фестивале Burning Man в Неваде один человек вбегал в пламя и умер от ожогов

В ожоговом центре в Калифорнии умер участник фестиваля Burning Man, проходящего в Неваде, сообщает агентство Associated Press. Речь идет о человеке, госпитализированном вечером в субботу после того, как он вбежал в пламя горящей статуи.

Сотрудники противопожарной службы, дежурившие на фестиваля, сумели вытащить этого мужчину из огня. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, после чего его доставили в одну из калифорнийских больниц, где он скончался в воскресенье от полученных ожогов.

Имя погибшего не называется. Отмечается, что он не находился под воздействием алкоголя.

В этом году более 70.000 человек принимают участие в фестивале Burning Man (в буквальном переводе – "горящий человек") в пустыне Блэк-Рок (штат Невада, США), где ежегодно организуется небольшое поселение, которое на неделю становится самым густонаселенным городом в округе.

Идея фестиваля состоит в создании сообщества радикального самовыражения, которое полагается только на себя, не зависит от внешних ресурсов и бесследно исчезает после окончания мероприятия. На неделю пустыня становится центром современного искусства, концертов и выставок. Свое название фестиваль получил за традицию, согласно которой на 6-й день праздника сжигают огромную деревянную статую человека. Мероприятие завершится 5 сентября.