Еврей-миллиардер Майкл Делл жертвует 36 млн долларов на восстановление штата Техас

Майкл Делл, основатель и исполнительный директор компании Dell Technologies, жертвует 36 млн долларов на восстановление инфраструктуры штата Техас, сильно пострадавшего от урагана "Харви" и последовавшего за ним наводнения.

Это пожертвование будет сделано компании Тhe Rebulid Texas Fund, основанной фондом Майкла и Сюзанн Делл. Квартал, в котором проживали родители будущего миллиардера, полностью ушел под воду.

"Харви" достиг побережья Техаса в ночь на субботу, 26 августа. Урагану была присвоена четвертая категория опасности. Скорость ветра в центральной части побережья Техаса достигала 200-210 километров в час. 28 августа ветер постепенно стих, но значительный ущерб был причинен наводнением. Сильные дожди в зоне бедствия продолжаются, в районе Хьюстона за эти дни выпало более 1200 мм осадков. 30 августа ураган сместился на территорию штата Луизиана, 31 августа сместился на территорию штата Миссисипи.

Ураган "Харви" стал самым разрушительным в истории США за последние 12 лет. Напомним, что в 2005 году в результате урагана "Катрина", самого разрушительного в истории Соединенных Штатов, был затоплен город Новый Орлеан в Луизиане, погибли 1836 человек.

По состоянию на 1 сентября, власти США подтверждают гибель не менее 44 человек в штатах Техас и Луизиана в результате разрушений, причиненных ураганом "Харви", и последовавшего за ним наводнения.

Ситуация в Техасе остается крайне сложной. Около 780 тысяч человек были вынуждены оставить свои дома, еще почти миллион человек находятся в районах, которым угрожает наводнение. Нарушена система водоснабжения в штате.

Отметим, что Майкл Делл вырос в Хьюстоне. Его предками были еврейские иммигранты по фамилии Таль, которые позже изменили ее на "более американскую".

В 2017 году Делл занял 37 место в списке 100 богатейших людей мира - его состояние, согласно оценке журнала Forbes, составляло в феврале текущего года 20,8 миллиарда долларов. Сегодня Делл проживает в Малибу, штат Калифорния. Его дом находится на 15-м месте в списке самых больших домов мира, стоимость этого здания оценивается в 18,7 млн долларов США.

"Эта катастрофа – личное горе каждого, кто рос в Техасе. Мы оба, я и моя супруга, родились и выросли в этом штате, а улица, где находился дом родителей Майкла, находится сегодня под водой" – говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда.