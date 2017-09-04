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Германия выслала в Москву "потенциального исламиста" – 18-летнего гражданина РФ

время публикации: 17:47 | последнее обновление: 17:47 блог версия для печати фото
Германия выслала в Москву "потенциального исламиста" – 18-летнего гражданина РФ

В понедельник, 4 сентября, 18-летний гражданин РФ Измулла А., проживающий в Бремене и названный правоохранительными органами "потенциальным исламистом, был посажен на самолет в аэропорту Франфурта-на Майне и выслан в Москву.

Об этом сообщил журналистам местный сенатор Ульрих Мойрер, специализирующийся в области внутренней политики, пишет немецкое издание DW.

Вопрос о правомерности высылки российского гражданина, выросшего в ФРГ, ранее рассматривали Федеральный административный суд, Федеральный конституционный суд, а также Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В начале августа исполнение уже вступившего в силу решения о депортации Измуллы А. в Россию было приостановлено из-за вмешательства ЕСПЧ.

Сенатор Мойрер особо отметил, что в ходе судебных слушаний сомнений в правомерности квалификации Измуллы А. как потенциально опасного исламиста, не осталось ни у кого – несмотря на юный возраст подсудимого.

Суд в Карлсруэ в июле пришел к выводу, что подсудимый может совершить теракт в Германии либо принять участие в террористической деятельности. Судьи также сочли доказанным, что Измулла А, тесно связан с джихадистской группировкой "Исламское государство" (ИГ) и разделяет ее идеологию.

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