Слушания по делу Серебренникова: "Я – честный человек, личным обогащением не занимаюсь"

Московский городской суд, рассмотрев в понедельник, 4 сентября, апелляционную жалобу на домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве на сумму 68 млн рублей, оставил меру пресечения в силе, однако разрешил ему прогулки – с 18:00 до 20:00 в районе Хамовников.

Об этом пишет в понедельник, 4 сентября, информационное агентство РИА Новости.

"Постановление Басманного суда Москвы об избрании обвиняемому Серебренникову меры пресечения в виде домашнего ареста оставить без изменения. Просьбу адвоката Дмитрия Харитонова, представляющего интересы режиссера Серебренникова, разрешить обвиняемому прогулки, удовлетворить", – цитирует издание постановление судьи Натальи Борисовой. Как передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката,

В жалобе адвоката содержалась также просьба отменить домашний арест и назначить любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, уточняет агентство "Интерфакс" со ссылкой на Дмитрия Харитонова. Защита просила отпустить обвиняемого на свободу под залог в 68 млн рублей, сообщает ТАСС.

"Мы готовы внести сумму, которая указана в обвинении – 68 млн руб." – заявил Харитонов, пояснив, что сейчас у Серебренникова таких денег нет, и выразив уверенность в течение достаточно быстрого периода он эту сумму соберет.

"Защита считает постановление Басманного суда незаконным и необоснованным, полагает, что мера пресечения избрана без законных оснований. Находясь в статусе свидетеля, обязательство о явке он не нарушал. Утверждения, что он якобы скрывался, являются надуманными" – заявил Харитонов.

В ходе заседания Серебренников выступил с речью, расшифровку которой публикует сайт телеканала "Дождь".

"Я – честный человек. Я всегда занимался искусством, никогда не занимался политикой, бизнесом, личным обогащением. Я скромно живу, квартира — 44 квадратных метра, достаточно маленькая, без балкона. На тех условиях, на которых я сейчас обречен находиться, мне тяжело. Конечно, никаких жалоб, это не в моем характере. Но я все-таки взываю к милосердию, прошу суд рассмотреть ходатайства этих людей и возможность применить ко мне иную меру пресечения, нежели нахождение в одиночном домашнем аресте, тем более без возможности гулять и звонить даже адвокату, и разобраться в этом в деле, принять милосердное, справедливое решение", – такими словами режиссер завершил свое выступление.