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В мире

Совбез ООН обсуждает проблему КНДР: Россия и Китай против жестких мер

время публикации: 19:08 | последнее обновление: 19:12 блог версия для печати фото
Совбез ООН обсуждает проблему КНДР: Россия и Китай против жестких мер
Совбез ООН обсуждает проблему КНДР: Россия и Китай против жестких мер

В понедельник, 4 сентября, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке стартовало экстренное заседание Совета безопасности, посвященное северокорейскому кризису, о чем сообщают зарубежные СМИ и, в частности, сайт телеканала АВС 7. Это совещание было созвано по требованию США, Японии, Франции, Великобритании и Южной Кореи.

Напомним, что накануне власти Северной Кореи объявили об успешных испытаниях водородной бомбы, которая может быть заложена в боеголовку новой межконтинентальной баллистической ракеты. Сообщение о шестых ядерных испытаниях было передано в эфире государственного телевидения КНДР, в нем подчеркивалось, что испытания на специальном полигоне прошли успешно и утечки радиации не было.

Никки Хейли, постпред США в ООН, заявила, что безответственные действия Пхеньяна свидетельствуют о том, что Ким Чен Ын "хочет развязать войну", и призвала применить в отношении страны-изгоя наиболее эффективные дипломатические меры.

"Хватит терпеть. США никогда не стремились к войне и не хотят ее. Но терпение нашей страны не безгранично", – приводит издание слова Хейли.

Ей вторили дипломаты из Франции, Великобритании, Италии и других стран, которые потребовали от северокорейских властей положить конец ракетным и ядерным испытаниям, пригрозив режиму Пхеньяна новыми санкциями.

"КНДР представляет собой отчетливую угрозу миру и безопасности на планете", – заявил Себастьяно Карди, постпред Италии, возглавляющий комитет по соблюдению санкций в отношении Северной Кореи. Он отметил, что КНДР – единственная страна, которая проводит ядерные испытания в XXI веке

Посол Франции Франсуа Делаттре заявил, что его страна настаивает на принятии дополнительных санкций ООН, скорейшей реализации уже существующих и новых мер со стороны Евросоюза.

Ранее в этом месяце Совбез ООН наложил запрет на экспорт угля, железа, свинца и морепродуктов, который приносил КНДР 3 млрд долларов в год – треть общей прибыли от экспорта.

Новые санкции, возможность которых рассматривает сегодня ООН, могут включать запрет на поставки текстиля и импорт нефти, а также ограничение воздушных и морских перевозок и сокращение потока рабочей силы из Северной Кореи.

Против этих мер возражал представитель России Василий Небензя, который указал: такого рода меры исключают возможность "конструктивных переговоров" с Северной Кореей, что, по его мнению, является единственным способом разрешения кризиса.

Россия и Китай предложили иной путь: Северная Корея приостанавливает ядерные и ракетные разработки, а США и Южная Корея – совместные военные учения, которые Пхеньян рассматривает как репетицию вторжения.

Вашингтон, впрочем, уже заявил, что нельзя сравнивать вполне легальные военные учения, одобренные мировым сообществом, и незаконные ядерные испытания, проводимые Северной Кореей.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // В мире // 4 сентября 2017 г.
Армия Южной Кореи испытала новую баллистическую ракету
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