4 сентября 2017 г.
последняя новость: 16:27
Репатриант объявил себя отцом звезды
Легендарный комиссар уходит из кино
Два пирога одним махом
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:26 Француз разыскивает израильтянина, спасшего его сына во время теракта в Барселоне
16:16 Крупнейший профсоюз Канады Unifor поддержал бойкот Израиля
15:56 Армия Южной Кореи испытала новую баллистическую ракету
15:40 Еврей-миллиардер Майкл Делл жертвует 36 млн долларов на восстановление штата Техас
15:13 Слушания по делу Серебренникова: "Я – честный человек, личным обогащением не занимаюсь"
12:10 СМИ: противник фильма "Матильда" протаранил и пытался сжечь кинотеатр в Екатеринбурге
09:30 Столкновения с мусульманами в Мьянме: сотни убитых, Кадыров осудил позицию Москвы
09:05 Реставрация Шартрского собора: храм лишился "черной мадонны"
08:37 Эмиссары "Исламского государства" пытались сделать террористом сотрудника BBC
07:56 На фестивале Burning Man в Неваде один человек вбежал в пламя и умер от ожогов
В мире

Армия Южной Кореи испытала новую баллистическую ракету

время публикации: 15:56 | последнее обновление: 15:56 блог версия для печати фото
Армия Южной Кореи испытала новую баллистическую ракету
Армия Южной Кореи испытала новую баллистическую ракету
Армия Южной Кореи испытала новую баллистическую ракету

В понедельник, 4 сентября, армия Южной Кореи осуществила учебный пуск баллистической ракеты Hyunmoo-2, о чем заявило министерство обороны этой страны.

Ракета была запущена с восточного побережья.

В сообщении минобороны Южной Кореи отмечено, что пуск баллистической ракеты был осуществлен в рамках общих учений ракетных сил страны, которые начаты в ответ на шестые ядерные испытания в КНДР, в ходе которых была взорвана водородная боеголовка.

Ракеты класса Hyunmoo-2 относятся к баллистическим ракетам малой и средней дальности. Первая ракета этого класса Hyunmoo-2A могла поражать цели на удалении до 300 км. Позже были созданы ракеты Hyunmoo-2B и Hyunmoo-2C дальностью до 800 км. Новейшие ракеты класса Hyunmoo-2C были поставлены на вооружение армии Южной Кореи в 2017 году. По всей видимости, 4 сентября была испытана одна из таких ракет.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 3 сентября 2017 г.
Глава Пентагона предупредил, что на угрозы Северной Кореи может последовать военный ответ
// NEWSru.co.il // В мире // 3 сентября 2017 г.
Трамп: США могут прекратить торговлю со странами, ведущими бизнес с КНДР
// NEWSru.co.il // В мире // 3 сентября 2017 г.
Мировое сообщество намерено прекратить все торговые связи с КНДР
// NEWSru.co.il // В мире // 3 сентября 2017 г.
Дональд Трамп – КНДР: "Государство-изгой понимает лишь язык силы"
// NEWSru.co.il // В мире // 3 сентября 2017 г.
КНДР объявила об успешных испытаниях водородной бомбы
// NEWSru.co.il // В мире // 3 сентября 2017 г.
Сеул заподозрил Пхеньян в ядерных испытаниях, КНДР объявила о создании водородной боеголовки







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 4 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017