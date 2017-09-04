Армия Южной Кореи испытала новую баллистическую ракету

В понедельник, 4 сентября, армия Южной Кореи осуществила учебный пуск баллистической ракеты Hyunmoo-2, о чем заявило министерство обороны этой страны.

Ракета была запущена с восточного побережья.

В сообщении минобороны Южной Кореи отмечено, что пуск баллистической ракеты был осуществлен в рамках общих учений ракетных сил страны, которые начаты в ответ на шестые ядерные испытания в КНДР, в ходе которых была взорвана водородная боеголовка.

Ракеты класса Hyunmoo-2 относятся к баллистическим ракетам малой и средней дальности. Первая ракета этого класса Hyunmoo-2A могла поражать цели на удалении до 300 км. Позже были созданы ракеты Hyunmoo-2B и Hyunmoo-2C дальностью до 800 км. Новейшие ракеты класса Hyunmoo-2C были поставлены на вооружение армии Южной Кореи в 2017 году. По всей видимости, 4 сентября была испытана одна из таких ракет.