СМИ: противник фильма "Матильда" протаранил и пытался сжечь кинотеатр в Екатеринбурге

Утром в понедельник, 4 сентября, в здание кинотеатра "Космос" въехал УАЗ с газовыми баллонами и бочками с бензином, после чего начался пожар. Огонь удалось потушить за полчаса, никто не пострадал. О подробностях расследования этого инцидента пишет NEWSru.com.

Правоохранительные органы сообщили о задержании по горячим следам мужчины 1978 года рождения. СМИ написали, что виновником инцидента стал 39-летний житель Ирбита Денис Мурашов. Мотивы его действий официально не комментируются. Однако близкий к следствию источник сообщил Znak.com , что мужчина пытался сжечь кинотеатра из-за фильма Алексея Учителя "Матильда". В этом, как пишет издание, он признался во время допроса.

Напомним, скандал вокруг картины, повествующей о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, связан с претензиями депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая считает недопустимым показывать царя-страстотерпца в неподобающем свете, и ее сторонников. Бывший прокурор Крыма добивалась запрета на выход фильме в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя и чувства верующих. Однако Минкульт уже выдал картине прокатное удостоверение.

Ранее режиссер получал угрозы от активистов организации "Христианское государство – Святая Русь", которая требовала от кинотеатров отказаться от показа "Матильды". На прошлой неделе неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание в Санкт-Петербурге, в котором находится офис студии "Рок" Алексея Учителя. Режиссер связал инцидент с "Матильдой".

В прокат фильм должен выйти 26 октября 2017 года. В кинотеатре "Космос" 2 сентября начался Уральский открытый фестиваль российского кино, который должен был продолжаться неделю. Ранее в связи с недовольством православных фильмом "Матильда" звучали угрозы поджигать кинотеатры, которые решатся показать картину. Однако на фестивале и не собирались показывать новый фильм Учителя.

Подозреваемый в таране в 2015 году был объявлен в розыск

Пресса писала, что, по мнению следователей, таран кинотеатра "Космос" является спланированной акцией. В свою очередь мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил порталу E1 , что речь идет о теракте. По его словам, задержанный "не совсем психически здоров". "Непонятно, как это квалифицировать. С одной стороны, совершенно очевидно, что это теракт. С другой – нет ни одного пострадавшего, и направлено все было против здания, в котором было пусто. Это какая-то демонстративная история", – сказал градоначальник, отметив, что акцию мужчина готовил не один, так как "200-литровые бочки и три газовых баллона одному не поднять".

Однако пока, по данным пресс-службы следственного управления СК РФ по региону, по инциденту расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога".

Между тем СМИ выяснили некоторые подробности о задержанном Мурашове. Как сообщает Znak.com , оказалось, что с июля 2015 года мужчина находится в розыске, который ведет межмуниципальный отдел полиции Ирбита.

В объявлении говорилось, что Мурашов "утратил связь с родственниками после отъезда в город Екатеринбург". "По имеющейся информации Мурашов после Екатеринбурга поехал в Нижний Новгород. В последний раз на связь выходил 7 июля 2015 года. В настоящее время его местонахождение не установлено", – отмечали в полиции.

Мурашов передвигается на желтом автомобиле УАЗ-3962 госномер М590НК 72, говорилось в объявлении о розыске. Машина, на которой Мурашов протаранил "Космос", – также микроавтобус Ульяновского автозавода грузопассажирской компоновки УАЗ-3309. Владельцем автомобиля является 60-летний житель Ирбита Виктор Лукиных. Как стало известно Znak.com, незадолго до атаки Мурашов купил машину у Лукиных, но документы на нее не переоформил. Обстоятельства сделки проверяются.

Из снимков, размещенных Мурашовым в социальной сети "Одноклассники" , следует, что он – примерный семьянин и любящий отец, который увлекается автомобилями и мотоциклами, бывает на играх екатеринбургского футбольного клуба "Урал", катается на коньках, любит отдых на природе.

Несколько фотографий сделано рядом с православными храмами или внутри церквей. Как отмечает E1 , судя по записям задержанного в соцсетях, он фанатично относился к православию, даже призывал отказаться от электронных документов. В последний раз Мурашов заходил на свою страницу в "Одноклассниках" 9 марта 2017 года.

Сгоревший УАЗ вывезли с места происшествия

По данным Znak.com , сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ и УФСБ РФ по Свердловской области закончили сбор материалов в кинотеатре "Космосе".

В частности, сотрудники спецслужб изъяли записи со всех камер видеонаблюдения, а также взяли пробы из бочек, которые были в машине. УАЗ, который полностью выгорел, был вывезен с места ЧП. На сайте E1 опубликована фотография, на которой в кузове грузовика везут сгоревший остов автомобиля.

Как сообщалось ранее, в понедельник около 6:00 по местному времени (04:00 по Москве) центральный вход кинотеатра "Космоса" протаранил автомобиль УАЗ. Водитель бросил в здание бутылку с "коктейлем Молотова". После этого произошел пожар, однако взрыва баллонов и бочек с бензином удалось избежать благодары грамотным действиям пожарных.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Огонь опертивно потушили за полчаса. В результате ЧП никто не пострадал.