Реставрация Шартрского собора: храм лишился "черной мадонны"

Во французском городе Шартр завершилась десятилетняя реставрация готического собора, считающегося одной из вершин средневековой архитектуры. Ее результат вызвал у верующих шок и заставил заново взглянуть на само понятие реставрации.

Одной из главных святынь собора была так называемая "черная мадонна". Деревянная скульптура XVI века изображала Святую Марию с младенцем Христом в образе царя и царицы небесных. Оба были черного цвета.

Такие изображения считаются чудотворными и особенно почитаются верующими. Самая известная из "черных мадонн" находится в Ясногорском монастыре в Ченстохове и признана заступницей Польши.

Поэтому, когда жители Шартра и стремящиеся в город паломники смогли вновь взглянуть на святыню, они были потрясены. "Черная мадонна" стала белой. Побелели и стены собора. В книге посетителей появились надписи, в которых работа реставраторов объявлялась китчем и безвкусицей.

Специалистов возмутили обвинения в том, что собор выглядит как "новодел". Они заявляют, что вернули зданию и его внутреннему убранству первозданный вид, очистив от копоти свечей и каминов, а также многовековой грязи. Перед реставрацией они установили, что мадонна изначально была белой.

"Наши представления о том, что готические соборы были темным и мрачным местом, лишены каких-либо оснований. Они не были храмами меланхолии. Не надо ностальгировать о грязи", - заявил газете The New York Times профессор Гарварда Джефри Хамбургер.

Реставраторы почистили и большую часть витражей, благодаря которым собор был внесен в список объектов всемирного культурного наследия UNESCO. Однако некоторые из них было решено оставить грязными – чтобы посетители смогли почувствовать разницу.

Завершение работ в Шартрском соборе ставит перед нами вопрос о границах реставрации, о конфликте между нашими представлениями об истории и исторической правдой. Известно, например, что греческие статуи, которые мы привыкли видеть в естественном цвете, раскрашивались. Но для нас художественную ценность представляет структура мрамора, а не давно утраченная краска.