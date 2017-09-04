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Столкновения с мусульманами в Мьянме: сотни убитых, Кадыров осудил позицию Москвы

время публикации: 09:30 | последнее обновление: 09:30 блог версия для печати фото
Столкновения с мусульманами в Мьянме: сотни убитых, Кадыров осудил позицию Москвы

Мьянманская правительственная газета Global New Light of Myanmar утверждает, что боевики "Араканской армии спасения рохинджа" сжигают буддийские монастыри и разрушают статуи Будды на территории западного штата Ракхайн в Мьянме, где уже вторую неделю продолжаются столкновения повстанцев с регулярной армией, сообщает ТАСС.

Как отмечает издание, в одном из населенных пунктов на севере этого штата были найдены статуи Будды, у которых были отбиты головы. Также были обнаружены несколько сожженных буддийских пагод на территории одного из местных монастырей. Кроме того, мьянманские силовики зафиксировали повреждение заграждения на большом участке границы с Бангладеш.

По данным газеты, из-за нестабильной ситуации остаются закрытыми более 400 школ.

По официальным сведениям, число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за последнюю неделю превысило 400 человек. Большинство убитых – боевики-рохинджа. Более 2.600 домов сожжены, а около 38 тысяч человек из Ракхайна были вынуждены спасаться бегством в Бангладеш.

На этом фоне лидер Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение, в котором заявил, что в Мьянме убиты тысячи мусульман, выразил несогласие с позицией России по поводу этого конфликта (Москва подчеркивает свой нейтралитет) и отметил, что поддерживает позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, однозначно осудившего "нападения на мусульман" в Мьянме.

Ситуация в штате Ракхайн (Аракан) на западе Мьянмы резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа", которую власти республики считают террористической организацией, совершили нападения на десятки опорных пунктов полиции.

Местные власти говорят о новой эскалации конфликта, наиболее серьезной с октября прошлого года, когда мусульмане также совершили серию атак на полицейских, убив девять человек. Тогда в ответ полиция и военные напали на деревни Рохинджа, не щадя мирных граждан (сообщалось об убийствах, изнасилованиях и грабежах). В результате около 87 тысяч представителей этого народа бежали в Бангладеш. Действия силовых структур Мьянмы были осуждены ООН.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 27 августа 2017 г.
Тысячи немусульман были эвакуированы из-за вспышки насилия на северо-западе Мьянмы
// NEWSru.co.il // В мире // 25 августа 2017 г.
Нападения мусульман в Мьянме, одновременно атакованы десятки постов и армейская база







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