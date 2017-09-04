Глава СБУ обвинил спецслужбы России в организации терактов на территории Украины

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, обращаясь к главе Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Александру Бортникову, обвинил российские спецслужбы в организации терактов на территории Украины.

"Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб", – сказал Грицак в эфире телеканала "Прямой" (ведущий Евгений Киселев).

По его словам, к терактам в украинских Одессе, Харькове, Херсоне и других городах причастны работники спецслужб. Также глава украинского ведомства заявил, что Россия ищет повод для начала полномасштабной военной операции на территории Украины, передает РИА Новости.