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В мире

Глава СБУ обвинил спецслужбы России в организации терактов на территории Украины

время публикации: 05:43 | последнее обновление: 05:44 блог версия для печати фото
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, обращаясь к главе Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Александру Бортникову, обвинил российские спецслужбы в организации терактов на территории Украины.

"Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб", – сказал Грицак в эфире телеканала "Прямой" (ведущий Евгений Киселев).

По его словам, к терактам в украинских Одессе, Харькове, Херсоне и других городах причастны работники спецслужб. Также глава украинского ведомства заявил, что Россия ищет повод для начала полномасштабной военной операции на территории Украины, передает РИА Новости.

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