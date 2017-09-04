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В мире

Швейцария выразила готовность стать посредником на переговорах с КНДР

время публикации: 17:15 | последнее обновление: 17:15 блог версия для печати фото
Швейцария выразила готовность стать посредником на переговорах с КНДР

Нейтральная Швейцария готовится сыграть роль посредника в разрешении северокорейского кризиса и вести переговоры на уровне министров. Об этом заявила в понедельник, 4 сентября, президент страны Дорис Лойтхард в ходе состоявшейся пресс-конференции.

Она сообщила, что швейцарские войска дислоцированы в демаркационной зоне, разделяющей Северную и Южную Кореи, а также напомнила, что ее страна имеет богатый опыт в дипломатии такого рода.

Впрочем, как подчеркивает Лойтхард, Китай и США должны принять участие в этом процессе и разделить ответственность за его результаты, пишет сайт канадского телеканала CBC.

"Настало время сесть за стол переговоров. Сверхдержавы несут ответственность за мир на планете", – приводит издание слова президента Швейцарии.

Южная Корея, со своей стороны, сообщает, что ведет переговоры с американской администрацией о размещении авианосцев и стратегических бомбардировщиков на Корейском полуострове – на фоне опасений, что КНДР может продолжить проведение ядерных испытаний.

Отметим, что на этой неделе Совет безопасности ООН проведет второе экстренное совещание, посвященное северокорейскому кризису. Напомним, что накануне власти Северной Кореи объявили об успешных испытаниях водородной бомбы, которая может быть заложена в боеголовку новой межконтинентальной баллистической ракеты.

Сообщение о шестых ядерных испытаниях было передано в эфире государственного телевидения КНДР, в нем подчеркивалось, что испытания на специальном полигоне прошли успешно и утечки радиации не было.

Ранее в северокорейской провинции Хамгён-Пукто было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6-5,7. Эпицентр землетрясения находился неподалеку от города Кильчжу, в окрестностях которого расположен ядерный полигон. Власти Южной Кореи и Японии заявили о подозрениях, что в КНДР осуществлены очередные ядерные испытания.

По оценке экспертов, мощность взрыва составляла около 70 килотонн.

В то же время Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел водородную бомбу, которую можно разместить в качестве боеголовки новой северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты. При этом северокорейский лидер подчеркнул, что все компоненты этой боеголовки были созданы в Северной Корее.

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