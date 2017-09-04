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Француз разыскивает израильтянина, спасшего его сына во время теракта в Барселоне

время публикации: 16:26 | последнее обновление: 16:26 блог версия для печати фото
На месте теракта в Барселоне, 17 августа 2017 года

Гражданин Франции, получивший тяжелые травмы в результате теракта в Барселоне, в интервью французскому телеканалу TF1, рассказал, что он хотел бы разыскать израильтянина, который спас жизнь его сыну.

Рено, отдыхавший в Барселоне вместе с женой и двумя детьми, оказался на бульваре Ла Рамбла, когда автофургон врезался в толпу прохожих. В результате теракта француз и его супруга получили тяжелые травмы. Их дети не пострадали.

Мужчина, все еще находящийся на больничной койке, в интервью информационной программе "Sept à huit" попытался восстановить события того дня.

Рено рассказывает, что держал на руках младшего ребенка, а старший сын находился справа от него, когда едущий на большой скорости автомобиль "задел" их. Падая на землю, француз увидел, как находившийся рядом с ним молодой мужчина, не раздумывая, кинулся вперед и выдернул его старшего сына буквально из-под колес фургона.

Рено убежден, что незнакомец был израильтянином. В интервью TF1 он сказал, что хотел бы разыскать мужчину, чтобы лично поблагодарить его.



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