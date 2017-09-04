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В мире

Крупнейший профсоюз Канады Unifor поддержал бойкот Израиля

время публикации: 16:16 | последнее обновление: 16:16 блог версия для печати фото
Крупнейший профсоюз Канады Unifor поддержал бойкот Израиля

Канадский профсоюз Unifor, образованный Союзом канадских авторабочих (CAW) и Профсоюзом работников связи, энергетики и бумажной промышленности (CEP), членами которого являются более 310.000 человек, принял резолюцию, поддерживающую антиизраильское движение BDS.

Это решение было принято в прошлом месяце на заседании Совета Unifor, которое состоялось в городе Виннипег, административном центре провинции Манитоба.

В данном документе, текст которого выложен на официальном сайте канадского филиала BDS, говорится: "Unifor поддерживает ограничения, санкции и бойкот тех секторов экономики Израиля, которые получают прибыль от продолжающейся оккупации Палестины, и будет поддерживать до тех пор, пока Израиль не положит конец дальнейшему строительству на оккупированных территориях и не начнет переговоры с представителями палестинского народа – с целью создания жизнеспособного, сопредельного и суверенного палестинского государства".

Ужасно, что Unifor позволил втянуть себя в скандальную, антисемитскую и контрпродуктивную кампанию против Израиля. Резолюция, принятая на прошлой неделе Советом Unifor, ошибочна, позорна, и свидетельствует о том, что профсоюз совершенно не понимает всю сложность палестино-израильского конфликта. BDS была отвергнута всеми крупными федеральными политическими партиями", – заявил в интервью Тhe Canadian Jewish New Шимон Коффлер-Фогель, генеральный директор Центра по делам Израиля и еврейства.

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