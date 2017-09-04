Миллионерша из США жертвует свое состояние зоопарку Кельна – по просьбе мужа-еврея

93-летняя Элизабет Рейхерт, которая проживает сегодня в США, выразила готовность пожертвовать 22 млн долларов зоопарку Кельна – в память о своем покойном супруге, еврее Арнульфе Рейхерте, которого спасла от Холокоста.

Об этом пишет в понедельник, 4 сентября, немецкое издание Deutche Welle.

Супруги Рейхерт родились и выросли в Кельне. Во время Второй мировой войны Арнульф скрывался от нацистов, а Элизабет была подпольщицей и состояла в одной из организаций, оказывавших сопротивление фашизму. Эта пара поженилась через год после окончания войны и первые пять лет провела в Израиле. Затем они переехали в штат Нью-Джерси и открыли там зоомагазин. Детей у супругов не было, и всю свою любовь они дарили животным.

Арнульф умер в 1998 году, и перед его смертью супруги решили пожертвовать все свои деньги зоопарку родного города. В 1954 году Рейхерты подарили этому зоопарку черепаху редкого вида, которую выловили во время путешествия по реке Иордан.

Руководство зоопарка поначалу не поверило, что им привалила такая удача, а затем решили назвать отделение, где содержатся животные из Южной Америки, именем Арнульфа Рейхерта.