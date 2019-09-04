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Дипломатический казус: Нетаниягу пригласили на открытие синагоги в Севастополе

время публикации: 16:46 | последнее обновление: 17:16 блог версия для печати фото
Берл Лазар и Биньямин Нетаниягу
Инициатором приглашения стал российский президент Владимир Путин
Дипломатический казус: Нетаниягу пригласили на открытие синагоги в Севастополе

Главный раввин России Берл Лазар сообщил, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу передано приглашение принять участие в церемонии открытия новой синагоге в Севастополе.

По его словам, инициатором приглашения стал российский президент Владимир Путин. В марте 2019 года он встретился с представителями общественности Крыма, и ему рассказали о завершении строительства синагоги на месте расстрела евреев во время Великой Отечественной войны.

"Сейчас выборы в Израиле. А потом надеемся, что он примет приглашение. Его пригласили", - цитирует Лазара агентство ТАСС. Главный раввин добавил, что в России открывается много новых и реконструированных синагог: "Мы видим, что в Крыму жизнь развивается".

ТАСС сообщает, что строительство синагоги поначалу финансировал украинский предприниматель Игорь Коломойский, но финансирование прекратилось, когда она была почти готова. Строительство продолжилось на деньги прихожан.

Отметим, что приглашение ставит главу правительства в нелегкую ситуацию. Израиль поддерживает территориальную целостность Украины, а визит премьер-министра в Севастополь по приглашению президента России будет означать фактическое признание аннексии полуострова.



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