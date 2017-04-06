6 апреля 2017 г.
последняя новость: 03:05
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
03:05 Южная Корея испытала новую баллистическую ракету
01:58 Госдума отказалась проверять информацию ФБК о Дмитрии Медведеве
01:03 На борту самолета, вылетавшего из Москвы в Париж, умер пассажир
00:32 Предполагаемый исполнитель теракта в Санкт-Петербурге опознан родителями
22:56 Экс-главе служб безопасности ПА Раджубу в аэропорту Нью-Йорка вручили повестку в суд
22:02 Дональд Трамп встретился с королем Иордании Абдаллой II
21:32 Стивен Бэннон, главный стратег Трампа, уволен из Совета по национальной безопасности
20:44 В Калифорнии задержана "русалка": полиция пытается ее идентифицировать
20:25 Назначена дата визита в Москву главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона
19:42 В СБ ООН проходит экстренное совещание по поводу химоружия в Сирии
В мире

Дональд Трамп встретился с королем Иордании Абдаллой II

время публикации: 5 апреля 2017 г., 22:02 | последнее обновление: 5 апреля 2017 г., 22:14 блог версия для печати фото
Дональд Трамп встретился с королем Иордании Абдаллой II

В среду, 5 апреля, президент США Дональд Трамп принял в Белом доме короля Иордании Абдаллу II. Главной темой переговоров стали химатака в Сирии и возможность возобновления палестино-израильских переговоров.

Дональд Трамп назвал химическую атаку в Сирии "оскорблением для человечества". На вопрос журналистов, предпримут ли США какие-то меры в связи с этим, он ответил "увидите", не вдаваясь в детали.

Говоря о палестино-израильском конфликте, президент США выразил уверенность, что ему удастся добиться сближения сторон. "Я упорно работаю для заключения мирного договора между израильтянами и палестинцами, и я думаю, мне это удастся".

Король Иордании, в свою очередь, отметил, что арабская мирная инициатива может помочь Трампу в достижении этой цели. Монарх заверил собеседника, что арабские страны готовы сделать все от них зависящие для возвращения израильтян и палестинцев за стол переговоров. "Мы все обязаны помочь президенту, который понимает, что прогресс на переговорах между сторонами поможет в войне с террором".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 5 апреля 2017 г.
В СБ ООН проходит экстренное совещание по поводу химоружия в Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 марта 2017 г.
В Иордании открылся саммит ЛАГ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 марта 2017 г.
Иорданский суд утвердил отказ в выдаче американцам террористки Ахлам Тамими







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 6 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017