Дональд Трамп встретился с королем Иордании Абдаллой II

В среду, 5 апреля, президент США Дональд Трамп принял в Белом доме короля Иордании Абдаллу II. Главной темой переговоров стали химатака в Сирии и возможность возобновления палестино-израильских переговоров.

Дональд Трамп назвал химическую атаку в Сирии "оскорблением для человечества". На вопрос журналистов, предпримут ли США какие-то меры в связи с этим, он ответил "увидите", не вдаваясь в детали.

Говоря о палестино-израильском конфликте, президент США выразил уверенность, что ему удастся добиться сближения сторон. "Я упорно работаю для заключения мирного договора между израильтянами и палестинцами, и я думаю, мне это удастся".

Король Иордании, в свою очередь, отметил, что арабская мирная инициатива может помочь Трампу в достижении этой цели. Монарх заверил собеседника, что арабские страны готовы сделать все от них зависящие для возвращения израильтян и палестинцев за стол переговоров. "Мы все обязаны помочь президенту, который понимает, что прогресс на переговорах между сторонами поможет в войне с террором".