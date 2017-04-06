Стивен Бэннон, главный стратег Трампа, уволен из Совета по национальной безопасности

Стивен Бэннон, старший советник президента США Дональда Трампа, уволен из Совета по национальной безопасности в рамках проводимой реорганизации, о чем сообщается 5 апреля на сайте Федерального реестра.

Бэннон был включен в состав СНБ президентским указом вскоре после инаугурации, что вызвало негативную реакцию критиков Трампа, в числе которых были несколько еврейских организаций и законодателей-евреев.

Стивен Бэннон – соучредитель медиахолдинга Breitbart News LLC и исполнительный директор республиканской предвыборной кампании, который занимал пост главного советника по стратегическим вопросам в новой администрации Белого дома. Он известен своими тесными связями с ультраправым движением Alt-right, выступающим против иммиграции, мультикультуризма и политкорректности. Противники Alt-right, которое отвергает идеологию как Демократической, так и Республиканской партии, неоднократно обвиняли движение в расизме и антисемитизме.

Бэннон также отказался отдать своих дочерей-близнецов в лос-анджелесскую женскую школу "Арчер", заявив: он не хочет, чтобы его дети ходили в школу вместе с евреями. Об этом сообщила в 2007 году бывшая жена Бэннона Мари-Луиз Пикар в ходе слушаний в суде, где обсуждались финансовые обязанности супругов после развода. Свои показания она давала под присягой.

"Он сказал, что не любит евреев и не хочет, чтобы его девочки росли "избалованными плаксами", – цитирует пресса слова госпожи Пикар. Представитель Бэннона Александра Прит отверг эти обвинения.

В феврале этого года не менее 14 евреев- депутатов от Демократической партии инициировали в числе других парламентариев из Палаты представителей законопроект, требующий отставки Бэннона.

Напомним, что в состав СНБ, структуры, сформированной в 1947 году, на постоянной основе входят вице-президент США, глава Госдепа, министры обороны и финансов, помощник президента по национальной безопасности и руководитель президентской администрации.