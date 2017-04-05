5 апреля 2017 г.
последняя новость: 20:44
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:44 В Калифорнии задержана "русалка": полиция пытается ее идентифицировать
20:25 Назначена дата визита в Москву главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона
19:42 В СБ ООН проходит экстренное совещание по поводу химоружия в Сирии
18:40 Названы имена всех погибших в результате теракта в петербургском метро
18:39 В штате Мэриленд потерпел крушение истребитель F-16: соседние дома эвакуированы
18:05 Линч в штате Раджастан: погиб мусульманин, заподозренный в попытке забить корову
17:56 Андрей Никитин, которого несправедливо заподозрили в причастности к теракту, потерял работу
17:31 Градоначальника Сан-Хуан де-Лагуна приговорили к году тюрьмы за изгнание хасидов
17:07 СМИ: Джаред Кушнер подружился с мусульманами США, но Трамп их разочаровал
16:47 Полиция Парижа не нашла мотива ненависти в убийстве еврейки, совершенном арабом
В мире

Линч в штате Раджастан: погиб мусульманин, заподозренный в попытке забить корову

время публикации: 18:05 | последнее обновление: 18:05 блог версия для печати фото
Линч в штате Раджастан: погиб мусульманин, заподозренный в попытке забить корову

Мусульманин Пелу Хан, которого несколько дней тому назад линчевали жители индийского штата Раджастан, заподозрившие, что он перевозит корову для забоя, скончался накануне от полученных травм, пишет 5 апреля агентство The Associated Press.

Как известно, адепты индуизма считают корову священным животным, забой скота и продажа говядины законодательно ограничены или же запрещены во многих индийских штатах.

Полиция сообщает, что в ходе этой же акции были жестоко избиты еще 14 человек, которые купили животных на ярмарке крупного рогатого скота и везли их домой, в соседний штат Харьяна. Полицейские рассказали, что толпа остановила грузовики у города Берор, вытащила этих людей и избила их.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Среда, 5 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017