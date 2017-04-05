Линч в штате Раджастан: погиб мусульманин, заподозренный в попытке забить корову

Мусульманин Пелу Хан, которого несколько дней тому назад линчевали жители индийского штата Раджастан, заподозрившие, что он перевозит корову для забоя, скончался накануне от полученных травм, пишет 5 апреля агентство The Associated Press.

Как известно, адепты индуизма считают корову священным животным, забой скота и продажа говядины законодательно ограничены или же запрещены во многих индийских штатах.

Полиция сообщает, что в ходе этой же акции были жестоко избиты еще 14 человек, которые купили животных на ярмарке крупного рогатого скота и везли их домой, в соседний штат Харьяна. Полицейские рассказали, что толпа остановила грузовики у города Берор, вытащила этих людей и избила их.