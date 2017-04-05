Мария Гайдар стала советником президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко назначил своим внештатным советником 34-летнюю Марию Гайдар, депутата Одесского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского президента.

По информации пресс-службы, соответствующий указ Порошенко подписал 28 марта.

Напомним, что ранее Мария Гайдар работала заместителем губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который в ноябре прошлого года объявил о своей отставке и весьма жестко критиковал Порошенко и его окружение.