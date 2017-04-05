5 апреля 2017 г.
последняя новость: 10:39
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:40 В Новосибирске "на народные деньги" отлит памятник Сталину, но места ему не нашли
09:29 Мария Гайдар стала советником президента Украины
08:54 Просто Кайяне: бывшая "Мисс Мира" избрана мэром Гибралтара
03:17 КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
02:17 В чемодане в итальянском порту Римини найдено тело истощенной россиянки
01:07 Взрывное устройство в метро в Санкт-Петербурге могло сработать случайно
00:02 В результате несчастного случая умер российский сенатор Вадим Тюльпанов
21:31 После теракта в Санкт-Петербурге в Думе призывают ввести мораторий на митинги
20:24 В Белом доме связывают химическую атаку в Сирии со "слабостью администрации Обамы"
19:08 Опубликованы имена жертв теракта в петербургском метро
В мире

Мария Гайдар стала советником президента Украины

время публикации: 09:29 | последнее обновление: 09:29 блог версия для печати фото
Мария Гайдар

Президент Украины Петр Порошенко назначил своим внештатным советником 34-летнюю Марию Гайдар, депутата Одесского облсовета от партии "Блок Петра Порошенко", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского президента.

По информации пресс-службы, соответствующий указ Порошенко подписал 28 марта.

Напомним, что ранее Мария Гайдар работала заместителем губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который в ноябре прошлого года объявил о своей отставке и весьма жестко критиковал Порошенко и его окружение.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 28 марта 2017 г.
Михаил Саакашвили стал ведущим телепередачи "Другая Украина"
// NEWSru.co.il // В мире // 10 ноября 2016 г.
Порошенко подписал указ об увольнении Саакашвили
// NEWSru.co.il // В мире // 7 ноября 2016 г.
Михаил Саакашвили объявил об отставке с поста губернатора Одесской области
// NEWSru.co.il // В мире // 13 сентября 2016 г.
Мария Гайдар отказывается от российского гражданства
// NEWSru.co.il // В мире // 5 августа 2015 г.
Российский сенатор подозревает Марию Гайдар в экстремизме и требует расследования
// NEWSru.co.il // В мире // 18 июля 2015 г.
Мария Гайдар, вице-губернатор Одессы, получает гражданство Украины и Израиля
// NEWSru.co.il // В мире // 17 июля 2015 г.
Саакашвили решил назначить дочь Гайдара своим заместителем в Одессе







  Rating@Mail.ru  
Среда, 5 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017