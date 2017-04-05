Иск о демонтаже памятника жертве Холокоста отозван, истцы не ожидали резонанса

Проживающая в Амстердаме супружеская пара отозвала иск, в котором требовала демонтировать памятную табличку, вмонтированную в мостовую рядом с их домом и напоминающую о проживавшем в нем Иоахиме Елте, который был депортирован в лагерь смерти, где и погиб в 1945 году.

После того, как об их иске сообщили СМИ, с резкой критикой в их адрес выступили десятки тысяч людей - в Голландии и далеко за ее пределами. Супруги, для которых это стало полной неожиданностью, решили пересмотреть свое решение.

"Мы были шокированы тем, что стали причиной взаимного недопонимания. Мы потеряли ребенка, и нам было тяжело видеть эти таблички, наступать на них", - сообщили они. Однако факты говорят об обратном.

В суд супруги, имя которых не сообщается, обратились после того, как их просьбу отверг мэр. По их словам, воспоминания о Холокосте портят атмосферу респектабельного квартала и привлекают туристов.

Суд распорядился передвинуть табличку дальше от входа в дом, однако отказал в просьбе демонтировать напоминание о 51-летнем бухгалтере, ставшем жертвой Холокоста. Тогда они подали апелляцию.