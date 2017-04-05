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В мире

СМИ: Джаред Кушнер подружился с мусульманами США, но Трамп их разочаровал

время публикации: 17:07 | последнее обновление: 17:07 блог версия для печати фото
СМИ: Джаред Кушнер подружился с мусульманами США, но Трамп их разочаровал

Перед инаугурацией Дональда Трампа, состоявшейся в январе этого года, его зять и ключевой советник Джаред Кушнер провел тайную дружественную встречу с представителями мусульманской общины США, однако налаженный таким образом контакт был прерван после указа президента, ограничивающего въезд в страну жителям шести мусульманских стран.

Об этом пишет в среду, 5 апреля, издание The Jerusalem Post.

"Мы полагали важным и необходимым обсудить вопросы о приоритетах и свободе для представителей всех религий, населяющих Америку, и сделать это следовало до того, как Трамп получит власть. Однако вскоре стало ясно, что он не собирается быть президентом для всех американцев, а значит наше сотрудничество на данном этапе не актуально", – приводит газета слова Фарханы Херы, директора организации Muslim Advocates, присутствовавшего на этой встрече, сказанные в интервью BuzzFeed.

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Среда, 5 апреля 2017 г.
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