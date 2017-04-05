Полиция Парижа не нашла мотива ненависти в убийстве еврейки, совершенном арабом

67-летняя еврейка Люси Халими, жительница 11 округа Парижа, была выброшена злоумышленником из окна трехэтажного дома, где находится ее квартира, и погибла от полученных при падении травм, сообщает в среду, 5 апреля, газета Le Parisien.

Труп женщины был обнаружен во вторник, около 04:30, у входа в здание. По подозрению в убийстве этой женщины был задержан ее сосед снизу – 27-летний араб. З

В настоящее время преступник направлен на психиатрическую экспертизу – следователи подозревают, что он страдает психическими заболеваниями. Мотивы преступления пока не ясны, однако полиция уже отвергла версию убийства на почве ненависти, пишет издание.

В публикации сайта Ynet отмечается, что близкие хотят похоронить Люси Халими в Израиле, где живет ее сын.