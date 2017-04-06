Экс-главе служб безопасности ПА Раджубу в аэропорту Нью-Йорка вручили повестку в суд

Сразу по приземлении в аэропорту Нью-Йорка Джабриль Раджуб, бывший глава служб безопасности Палестинской автономии, получил повестку в суд и иск с требованием выплатить сотни миллионов шекелей семье американского гражданина.

По информации сайта "Аруц-7", Джабриль Раджуб приземлился в аэропорту имени Джонна Кеннеди в среду, 5 апреля, где его ждал пакет документов: повестка в суд и копия искового заявления, поданная семьей Азама Рахима, гражданина США из Далласа. Родственники американца требуют от Раджуба компенсацию в размере 250 миллионов долларов.

В сентябре 1995 года Азам Рахим приехал в Израиль, а затем проследовал на территорию Палестинской автономии, чтобы посетить деревню, в которой он родился. 27 сентября Азам Рахим играл в карты вместе с друзьями в кафе, когда зашли сотрудники служб безопасности в гражданском, и, не давая никаких объяснений, увели его с собой. Его отвезли в палестинскую тюрьму рядом с Иерихоном.

Усилия родственников по его освобождению из тюрьмы не увенчались успехом. Через два дня его тело привезли в деревню, сообщив, что он скончался от сердечного приступа в больнице Иерихона. В больнице же родственникам сказали, что в приемное отделение мужчину мертвым. На теле Азама Рахима были обнаружены следы побоев, у него были выбиты зубы, на ногах и спине были следы ожогов от сигарет. А во время вскрытия выяснилось, что у него также были сломаны ребра.

Родственники полагают, что ответственность за смерть и пытки Азама должен нести Джабриль Раджуб, возглавлявший службы безопасности ПНА в тот период.

Первый иск родственниками был подан 11 лет назад, однако он был отклонен, поскольку истец находился за пределами США. В 2012 году Верховный суд США постановил, что американский закон о защите жертв пыток не позволяет подавать иски к иностранным организациям и допускает преследование лишь конкретных людей. И новь отверг иск, в котором в качестве ответчиков указывались Палестинская автономия и Организация освобождения Палестины.

5 апреля адвокаты семьи, воспользовавшись первым визитом Раджуба в США, передали ему копию искового заявления прямо в аэропорту.

"Аруц-7" указывает, что визит Раджуба в США вызвал множество споров. Еврейские организации считали, что Госдепартамент должен был отказать ему в выдаче визы.



