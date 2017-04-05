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Просто Кайяне: бывшая "Мисс Мира" избрана мэром Гибралтара

время публикации: 08:54 | последнее обновление: 09:01 блог версия для печати фото
Кайяне Лопес
Кайяне Лопес в финале "Мисс Мира 2009"
Кайяне Лопес
ВСЕ ФОТО

30-летняя Кайяне Лопес (в девичестве Алдорино), обладательница титула "Мисс Мира 2009", 4 апреля 2017 года была избрана мэром Гибралтара. Она стала самым молодым мэром в истории этой заморской территории Великобритании, отмечает gibraltarolivepress.com. Ранее Лопес занимала пост вице-мэра.

Властные полномочия Кайяне передал ее бывший начальник Адольфо Канепа, который сказал: "Кайяне сама по себе стала учреждением. В Гибралтаре Кайяне не нужна фамилия. Все знают, кто такая Кайяне. Точно так же, как Уинстон это был Черчилль, а Гарсия Лорка был известен как Федерико".

Кайяне родилась 8 июля 1986 года в Гибралтаре. Как большинство гибралтарцев, свободно говорит на испанском и английском языках. В детстве и юности увлекалась спортом и танцами, выступала в танцевальной группе Urban Dance Group, участвовала в командном чемпионате мира по танцам World Showdance Championship.

После школы поступила на работу в отдел кадров госпиталя Сан-Бернарда, где прослужила пять лет.

Приняла участие в национальном конкурсе красоты в возрасте 22 лет и неожиданно для себя победила. Еще более неожиданным был ее триумф на конкурсе "Мисс Мира 2009", проходившем в Йоханнесбурге (ЮАР). Она стала первой представительницей своей страны, прошедшей все финальные этапы "Мисс Мира" и одержавшей победу.

Когда Кайяне вернулась в Гибралтар из Южной Африки, состоялся торжественный парад и вся страна вышла на улицы. Королева красоты выступила перед гибралтарцами с балкона мэрии. Ее победу праздновали в течение нескольких дней, она стала национальной героиней.

В 2011 ей, первой среди женщин в Гибралтаре, была вручена медаль "Freedom of the City". Кайяне также получила "Медаль славы".

В марте 2014-го ее избрали заместителем мэра, а в апреле 2017-го она стала мэром Гибралтара.

Кайяне замужем. В 2016 году она стала матерью.



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