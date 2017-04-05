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В мире

КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

время публикации: 03:17 | последнее обновление: 03:27 блог версия для печати фото
КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

Армия КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Ракета была запущена утром в среду, 5 апреля, с восточного побережья КНДР, из района портового города Синпхо (провинция Хамгён-Намдо). Она пролетела около 60 км.

Япония осудила новое ракетное испытание, проведенное КНДР, и заявила Пхеньяну свой протест.

"Это явное нарушение резолюций СБ ООН, – цитирует РИА Новости генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги – Непрекращающиеся провокационные действия недопустимы, мы заявляем Северной Корее жесткий протест и решительно осуждаем ее".

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