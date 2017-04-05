5 апреля 2017 г.
последняя новость: 20:44
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:44 В Калифорнии задержана "русалка": полиция пытается ее идентифицировать
20:25 Назначена дата визита в Москву главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона
19:42 В СБ ООН проходит экстренное совещание по поводу химоружия в Сирии
18:40 Названы имена всех погибших в результате теракта в петербургском метро
18:39 В штате Мэриленд потерпел крушение истребитель F-16: соседние дома эвакуированы
18:05 Линч в штате Раджастан: погиб мусульманин, заподозренный в попытке забить корову
17:56 Андрей Никитин, которого несправедливо заподозрили в причастности к теракту, потерял работу
17:31 Градоначальника Сан-Хуан де-Лагуна приговорили к году тюрьмы за изгнание хасидов
17:07 СМИ: Джаред Кушнер подружился с мусульманами США, но Трамп их разочаровал
16:47 Полиция Парижа не нашла мотива ненависти в убийстве еврейки, совершенном арабом
В мире

Градоначальника Сан-Хуан де-Лагуна приговорили к году тюрьмы за изгнание хасидов

время публикации: 17:31 | последнее обновление: 17:31 блог версия для печати фото
Градоначальника Сан-Хуан де-Лагуна приговорили к году тюрьмы за изгнание хасидов

Антонио Адольфо Перес-и-Перес, бывший мэр городка Сан-Хуан де- Лагуна, расположенного на западе Гватемалы, приговорен к лишению свободы сроком на один года за то, что в 2014 году изгнал из города ультраортодоксальных евреев – членов хасидской секты "Лев Тахор".

Впрочем, ему была предоставлена возможность заплатить вместо этого 1.000 долларов штрафа, пишет в среду, 5 апреля, агентство новостей AFP.

В ходе судебных слушаний бывший градоначальник объяснил, что был вынужден пойти на этот шаг, чтобы избежать межрелигиозных стычек с коренным населением.

Члены секты "Лев Тахор" прибыли в этот городок из Квебека, где подвергались преследованию со стороны канадских властей, обвинивших их в издевательствах над детьми, и провели там шесть лет. После изгнания из Сан-Хуан де- Лагуны они перебрались в деревушку под названием Ораторио, расположенную в 50 км к востоку от Гватемала-Сити, где живут в палатках, ожидая, пока построят им дома.

"Лев Тахор" была изгнана из Сан-Хуан-де-Лагуна в результате конфликта с местными индейцами, представителями народности тсутухиль, которые обвинили их в миссионерстве – насаждении своей веры и традиций иудаизма.

Старейшины утверждали, что влияние евреев угрожает католической вере, к которой принадлежат большинство жителей деревни. Мигель Васкес, представитель совета старейшин, назвал изгнание евреев актом самозащиты и защиты прав туземного населения, которые предпочитают сохранять и развивать собственные культурные традиции.

По данным властей, евреи, прибывшие из США, Израиля, Великобритании и России, проживали в этой деревне с 2008 года, куда они приехали, по их словам, "ради свободы вероисповедания". Они рассказали журналистам, что жители селения угрожали им физической расправой и отключением водоснабжения и электричества, что привело к исходу евреев.

Раввин Мисаэль Сантос утверждал в интервью агентству AFP, что члены руководимой им общины – мирные граждане, которые уходят, чтобы избежать более серьезных инцидентов. "Мы имеем полное право здесь находиться, но нам угрожают линчеванием, если не уедем", – приводит издание слова Сантоса.

Напомним, что лидер секты Шломо Хелбранс в середине 80-х открыл в Иерусалиме йешиву "Лев Тахор" – несмотря на отсутствие статуса раввина. В 1990-м году, когда израильские спецслужбы узнали о связи Хелбранса с исламским движением, он вместе с двадцатью последователями бежал в США.

В 1994-м году Хелбранс был приговорен американским судом к двум годам тюремного заключения за похищение Шая Фимы, родители которого послали ребенка к Хелбрансу на обучение перед бар-мицвой.

После освобождения Хелбранса из тюрьмы секта перебралась в Канаду, и в канадские социальные службы начали поступать сведения от покинувших секту людей, которые рассказывали о дурном обращении сектантов с детьми: побоях, издевательствах, пытках голодом, а также о том, что детей, включая младенцев, регулярно отнимают у их родителей и передают другим семьям – в качестве наказания за нарушение родителями правил секты.

К настоящему моменту в Гватемателе, население которой составляет 15 млн человек, проживают не более 1.200 евреев

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 26 сентября 2016 г.
Секта "Лев Тахор" перебралась в палатки: хасиды жалуются на преследование властей Гватемалы
// NEWSru.co.il // В мире // 14 сентября 2016 г.
Спецоперация в Гватемале: у членов секты "Лев Тахор" отобрали детей
// NEWSru.co.il // В мире // 2 сентября 2014 г.
Секта "Лев Тахор" покинула гватемальскую деревню, где ей угрожали расправой
// NEWSru.co.il // В мире // 4 февраля 2014 г.
Суд Онтарио постановил: отобрать детей у членов еврейской секты "Лев Тахор"
// NEWSru.co.il // В мире // 21 ноября 2013 г.
Хасидская секта, подозреваемая в издевательствах над детьми, намерена бежать из Канады в Иран







  Rating@Mail.ru  
Среда, 5 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017