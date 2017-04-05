5 апреля 2017 г.
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В мире

Германия приняла закон о разжигании ненависти в соцсетях: штраф – до 50 млн евро

время публикации: 16:14 | последнее обновление: 16:14 блог версия для печати фото
Германия приняла закон о разжигании ненависти в соцсетях: штраф – до 50 млн евро

Правительство Германии одобрило законопроект, в рамках которого соцсети могут быть оштрафованы на сумму до 50 млн евро в случае, если своевременно не удалят "посты", расцененные как разжигание ненависти. Критики данного закона опасаются, что он может ограничить свободу слова.

Об этом пишет в среду, 5 апреля, новостное агентство Reuters.

В статье отмечается, что на территории Германии уже принят ряд законов, препятствующих распространению клеветы, разжиганию ненависти и подстрекательству к насилию, названных в этом материале одними из самых жестких в мире.

"Уровень нетерпимости в отношении криминальной демагогии в социальных сетях должен быть таким же, как и в реальной жизни", – так прокомментировал новый закон министр юстиции ФРГ Хейко Маас, который подчеркнул, что будет добиваться принятия аналогичных мер на европейском уровне.

Авторы статьи отмечают, что проблема фейковых новостей и расистских высказываний обострилась на фоне прибытия в страну более миллиона мигрантов и в свете намеченных на сентябрь общенациональных выборов

Законопроект предоставит социальным сетям 24 часа для удаления или блокировки явно криминального контента и семи дней для рассмотрения менее ясных дел с обязательством сообщать лицу, подавшему жалобу, о результатах проверки.

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Среда, 5 апреля 2017 г.
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