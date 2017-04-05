5 апреля 2017 г.
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В мире

В Калифорнии задержана "русалка": полиция пытается ее идентифицировать

время публикации: 20:44 | последнее обновление: 20:45 блог версия для печати

Полиция города Фресно, штат Калифорния, пытается установить личность побнаженной женщину с перепонками на ступнях и мокрыми волосами, которая бродила по улицам города, утверждая, что она – русалка.

Об этом пишет в среду, 5 апреля, новостной сайт YourCentralValley.

Согласно информации издания, задержанная сообщила, что ее зовут Джоанна, на все другие вопросы отвечала: не знаю.

Лейтенант полиции Фресно Марк Хадсон рассказал журналистам: женщина утверждает, что находилась в озере, а сейчас нуждается в помощи и просит доставить ее в больницу.

В статье приводится описание примет задержанной: возраст – от 16 до 30 лет, карие глаза, каштановые волосы, сросшиеся пальцы на обеих ступнях.

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Среда, 5 апреля 2017 г.
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