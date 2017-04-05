В Калифорнии задержана "русалка": полиция пытается ее идентифицировать

Полиция города Фресно, штат Калифорния, пытается установить личность побнаженной женщину с перепонками на ступнях и мокрыми волосами, которая бродила по улицам города, утверждая, что она – русалка.

Об этом пишет в среду, 5 апреля, новостной сайт YourCentralValley.

Согласно информации издания, задержанная сообщила, что ее зовут Джоанна, на все другие вопросы отвечала: не знаю.

Лейтенант полиции Фресно Марк Хадсон рассказал журналистам: женщина утверждает, что находилась в озере, а сейчас нуждается в помощи и просит доставить ее в больницу.

В статье приводится описание примет задержанной: возраст – от 16 до 30 лет, карие глаза, каштановые волосы, сросшиеся пальцы на обеих ступнях.