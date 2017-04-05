Названы имена всех погибших в результате теракта в петербургском метро

Вечером 5 апреля Следственный комитет РФ опубликовал список всех погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.

В списке погибших:

- Динара Алиева (08.10.1996)

- Максим Арышев (18.08.1996), гражданин Казахстана

- Ксения Малюкова (11.09.1998)

- Ирина Медянцева (06.05.1966)

- Ангелина Свистунова (17.02.1990)

- Юрий Налимов (07.06.1945)

- Оксана Даниленко (03.10.1991)

- Лариса Щекина (02.06.1950)

- Денис Петров (27.12.1991)

- Мансур Сагадеев (27.08.2000 или 27.03.2000)

- Невнержицкая Мария

- Красикова Юлия

- Мазанов Дмитрий

14-м погибшим является 22-летний Акбаржон Джалилов, которого следствие считает террористом-смертником.

По данным министерства иностранных дел Киргизии, Акбаржон Джалилов родился 1 апреля 1995 года в городе Ош, в семье этнических узбеков. Получил неполное среднее образование. Киргизского гражданства у него не было. В 2011 году по достижению 16-летнего возраста он в соответствии с поданным им заявлением и ходатайством отца, гражданина России, получил паспорт гражданина Российской Федерации и с этого времени постоянно проживал на территории РФ.

Следователи установили место, где жил Акбаржон Джалилов, в доме провели обыск. На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома 3 апреля с сумкой и рюкзаком, сообщает РИА Новости.

Газета "Московский комсомолец" приводит комментарии соседей семьи Джалиловых: "Это очень доброжелательная и спокойная семья. Отец регулярно по пятницам ходил в мечеть, но никогда не был фанатиком". Об Акбаржоне вспоминают как о "милом, послушном и очень рукастом мальчике", который самостоятельно обустраивал дом после отъезда отца в Петербург и брался за любую работу, еще в школьные годы освоил ремесло жестянщика, делал кузовные работы автомобилей. В публикации также сказано, что в 2013 году Акбаржон работал в сети "Суши WOK" во Всеволжске, а также подрабатывал в автосервисе. Известно также, что в Петербурге он несколько раз посещал клуб смешанных единоборств "Правый берег", но заметных успехов не добился.

"МК" пишет, что в феврале 2017 года Акбаржон Джалилов уехал в Киргизию и вернулся оттуда совсем другим человеком – неразговорчивым и замкнутым. "Возможно, именно тогда его завербовали экстремисты", – предполагается в статье.

Агентство "Интерфакс" и телеканал "Россия-24" сообщают, что 5 апреля родители Акбаржона прилетели из Киргизии в Петербург. Единственные слова, которые сказала мать предполагаемого террориста журналистам: "Я в это не верю". Родители Джалилова примут участие в процедуре опознания подозреваемого в совершении теракта, а также будут допрошены следователями по уголовному делу.

Ранее представитель Госкомитета национальной безопасности Киргизии сообщил "Интерфаксу", что 4 апреля родители Джалилова были вызваны на допрос в Ошское управление ГКНБ и допрошены в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

ТАСС приводит слова источника в правоохранительных органах о том, что Акбаржон Джалилов ранее не попадал ранее в поле зрения российской полиции. В оперативных базах, в том числе как экстремист, он не значился. Джалилов не привлекался и к административной ответственности.

Российские СМИ сообщали, что голову Акбаржона Джалилова нашли в третьем вагоне поезда, в котором произошел взрыв. По оценке экспертов, мощное взрывное устройство находилось в рюкзаке, за спиной Джалилова. Согласно основной версии, террорист привел в действие бомбу, находившуюся в рюкзаке. Однако следствие не исключает, что взрывное устройство погло сработать случайно, в результате воздействия внешних факторов.

Взрыв произошел 3 апреля, около 14:30 на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Федеральные и региональные российские СМИ сообщали, что на этом взрывном устройстве были найдены генетические следы Джалилова.

В результате взрыва погибли 14 человек и еще около 50 пострадавших были госпитализированы. По состоянию на 5 апреля, 45 пострадавших остаются в больницах. Среди раненых одна несовершеннолетняя девушка, остальные – в возрасте от 18 до 60 лет. В числе раненых есть граждане России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

По факту взрыва в метро Санкт-Петербурга Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК России (террористический акт).

С 4 апреля в городе объявлен официальный трехдневный траур.

Взрыв прогремел в то время, когда президент РФ Владимир Путин выступал на медиафоруме "Правда и справедливость" в Санкт-Петербурге. Многие комментаторы считают, что террористы планировали приурочить взрыв в метро к появлению Путина в "северной столице".

Речь идет о первом подобном инциденте в метро Санкт-Петербурга за более чем 20 лет – предыдущий взрыв в вагоне петербургского метро произошел в 1996 году, если не считать взрыва в цветочном ларьке около вестибюля станции "Владимирская" в 2007-м.

Ранее неоднократно террористы осуществляли атаки в метрополитене Москвы. Последний такой теракт был совершен семь лет назад.

Теракты в московском метро. Справка

Ниже приведены данные о терактах, в различные годы осуществленных в московском метро. Сведения о предотвращенных терактах в данной справке не учитываются.

29 марта 2010. Теракты на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры". 40 погибших.

31 августа 2004. Взрыв между входом на станцию метро "Рижская" и торговым центром "Крестовский". 10 погибших (в том числе, террористка-смертница и ее сообщник), около 50 раненых.

6 февраля 2004. Взрыв на перегоне между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая". 42 погибших (включая террориста-смертника), более 250 раненых.

5 февраля 2001. Взрыв на станции "Белорусская". Бомба была заложена под скамью на платформе. Около 10 человек получили ранения.

8 августа 2000. Взрыв в переходе станции метро "Пушкинская". 12 погибших, около 140 раненых.

11 июня 1996. Взрыв в вагоне метро между станциями "Тульская" и "Нагатинская". Погибли 4 человека, 14 получили ранения.

8 января 1977. Взрыв в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская". В тот же день были совершены еще два теракта. По обвинению в совершении этих терактов были осуждены и расстреляны армянские националисты.





