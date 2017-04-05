Андрей Никитин, которого несправедливо заподозрили в причастности к теракту, потерял работу

Россиянин Андрей (Ильяс) Никитин, которого СМИ по ошибке назвали причастным к теракту в петербургском метро, лишился работы. Его работодатель в Нижневартовске объяснил свое решение просьбой правоохранительных органов.

Об этом пишет в среду, 5 апреля, информационное агентство Islam News.

"После того, как мою фотографию СМИ растиражировали как потенциального террориста, я принял решение пойти в полицию, чтобы дать пояснения. В полиции мои объяснения приняли и все подозрения с меня были сняты. Однако эта история очень сильно осложнила мне жизнь", – приводит издание слова Никитина.

Он напомнил, что накануне не смог улететь домой из Москвы в Санкт-Петербург после того, как испуганные пассажиры столичного аэропорта Внуково не пустили его на борт. Урегулировать ситуацию не сумели сотрудники службы безопасности аэропорта, и Никитин был был вынужден пропустить рейс.

"К тому же я лишился работы: сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального следственного комитета. Меня, моих близких и друзей повсюду выслеживают репортеры, которые ранее уже называли меня террористом. В итоге я не могу даже предпринять попытку улететь. Прошу вас не гоняться за мной и дать мне жить своей жизнью", – просит Никитин российскую общественность.

Напомним, что 3 апреля, спустя несколько часов после теракта в петербургском метро, телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографию, на которой был изображен подозреваемый – мужчина с длинной бородой в черной одежде и куфие, который, как предполагалось, заложил бомбу.

Позднеестало известно, что на фотографии изображен Андрей Никитин, который ранее принял ислам и взял себе имя Ильяс. Он сам пришел в полицию и заявил о непричастности к теракту. По данным СМИ, Никитин перед спуском в метро посетил Соборную мечеть, а оттуда пешком дошел до станции "Горьковская".