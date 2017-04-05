В Париже убита религиозная еврейка, задержан ее сосед-араб

Рано утром 4 апреля в 11-м округе Парижа рядом с домом было найдено тело 66-летней Люси Халими – религиозной еврейки, проживавшей на третьем этаже. Как сообщает израильский сайт Ynet, по подозрению в убийстве этой женщины был задержан ее сосед снизу – 27-летний араб. Задержанный направлен на психиатрическую экспертизу.

Автор публикации Итамар Айхнер, пишет, что соседи слышали крики из квартиры Халими, а также видели, как подозреваемый зашел в ее квартиру незадолго до гибели женщины.

В публикации сказано, что близкие хотят похоронить Люси Халими в Израиле, где живет ее сын.

Отметим, что во французских онлайн-СМИ нет информации об этом происшествии.