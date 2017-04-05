Взрывное устройство в метро в Санкт-Петербурге могло сработать случайно

Взрывное устройство в поезде петербургского метро, по одной из версий следствия, могло сработать случайно, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В качестве одной из версий рассматривается версия о случайной сработке взрывного устройства", – сказал собеседник агентства.

Взрыв произошел 3 апреля, около 14:30 на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

В результате взрыва погибли 14 человек и еще около 50 пострадавших были доставлены в городские больницы. Среди них одна несовершеннолетняя девушка, остальные – в возрасте от 18 до 60 лет. В числе раненых есть граждане России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

Взрыв прогремел в то время, когда президент РФ Владимир Путин выступал на медиафоруме "Правда и справедливость" в Санкт-Петербурге.

Примерно через два часа после взрыва генеральная прокуратура РФ официально заявила, что, судя по данным расследования, совершен террористический акт.

По факту взрыва в метро Санкт-Петербурга Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК России (террористический акт).

Как было установлено следствием, теракт совершил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения. Он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом подорвался в вагоне поезда.