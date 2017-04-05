5 апреля 2017 г.
последняя новость: 10:39
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:40 В Новосибирске "на народные деньги" отлит памятник Сталину, но места ему не нашли
09:29 Мария Гайдар стала советником президента Украины
08:54 Просто Кайяне: бывшая "Мисс Мира" избрана мэром Гибралтара
03:17 КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
02:17 В чемодане в итальянском порту Римини найдено тело истощенной россиянки
01:07 Взрывное устройство в метро в Санкт-Петербурге могло сработать случайно
00:02 В результате несчастного случая умер российский сенатор Вадим Тюльпанов
21:31 После теракта в Санкт-Петербурге в Думе призывают ввести мораторий на митинги
20:24 В Белом доме связывают химическую атаку в Сирии со "слабостью администрации Обамы"
19:08 Опубликованы имена жертв теракта в петербургском метро
В мире

Взрывное устройство в метро в Санкт-Петербурге могло сработать случайно

время публикации: 01:07 | последнее обновление: 02:44 блог версия для печати фото
На месте теракта. Санкт-Петербург, 3 апреля 2017 года

Взрывное устройство в поезде петербургского метро, по одной из версий следствия, могло сработать случайно, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В качестве одной из версий рассматривается версия о случайной сработке взрывного устройства", – сказал собеседник агентства.

Взрыв произошел 3 апреля, около 14:30 на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

В результате взрыва погибли 14 человек и еще около 50 пострадавших были доставлены в городские больницы. Среди них одна несовершеннолетняя девушка, остальные – в возрасте от 18 до 60 лет. В числе раненых есть граждане России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

Взрыв прогремел в то время, когда президент РФ Владимир Путин выступал на медиафоруме "Правда и справедливость" в Санкт-Петербурге.

Примерно через два часа после взрыва генеральная прокуратура РФ официально заявила, что, судя по данным расследования, совершен террористический акт.

По факту взрыва в метро Санкт-Петербурга Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК России (террористический акт).

Как было установлено следствием, теракт совершил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения. Он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом подорвался в вагоне поезда.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 4 апреля 2017 г.
После теракта в Санкт-Петербурге в Думе призывают ввести мораторий на митинги
// NEWSru.co.il // В мире // 4 апреля 2017 г.
Опубликованы имена жертв теракта в петербургском метро
// NEWSru.co.il // В мире // 4 апреля 2017 г.
Следователи установили личность террориста, совершившего теракт в метро Санкт-Петербурга
// NEWSru.co.il // В мире // 4 апреля 2017 г.
Среди раненых в результате теракта в Петербурге есть иностранцы
// NEWSru.co.il // В мире // 4 апреля 2017 г.
Лавров: связывать теракт в петербургском метро с Сирией – цинично и подло
// NEWSru.co.il // В мире // 4 апреля 2017 г.
Число жертв теракта в петербургском метро возросло до 14







  Rating@Mail.ru  
Среда, 5 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017