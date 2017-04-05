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В штате Мэриленд потерпел крушение истребитель F-16: соседние дома эвакуированы

время публикации: 18:39 | последнее обновление: 18:45 блог версия для печати фото
В штате Мэриленд потерпел крушение истребитель F-16: соседние дома эвакуированы

Истребитель F-16 ВВС США, принимавший участие в военных маневрах 113-го подразделения Национальной гвардии округа Колумбия, потерпел крушение неподалеку от базы "Эндрюс" в штате Мэриленд, в связи с чем были эвакуированы несколько жилых домов в одном из кварталов города Кэмп-Спрингс, расположенного по соседству с базой.

Об этом пишет в среду, 5 апреля, сайт телеканала NBC Washington.

Самолет взорвался и сгорел, летчик успел катапультироваться, его подобрал спасательный вертолет и доставил в госпиталь. Состояние пилота не вызывает у медиков опасений.

Территория вокруг места падения оцеплена военными, проводится расследование причин аварии.

В статье отмечается, что 113-е подразделение Национальной гвардии округа Колумбия было сформировано после терактов 9/11. Его задача – охрана воздушного пространства над Вашингтоном от террористов.

Стоимость одного истребителя F-16 составляет 20 млн долларов.

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Среда, 5 апреля 2017 г.
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