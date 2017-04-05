В Петербурге задержаны шестеро подозреваемых в террористической деятельности

В среду, 5 апреля, в Санкт-Петербурге сотрудниками правоохранительных органов были задержаны шестеро выходцев из республик Средней Азии, которых подозревают в содействии террористической деятельности, сообщает Следственный комитет РФ.

Из сообщения неясно, идет ли речь о возможных сообщниках террориста, осуществившего взрыв в метро 3 апреля.

По версии следствия, задержанные с ноября 2015 года в Санкт-Петербурге осуществляли вербовку преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечения в деятельность запрещенных в России террористических организаций "Джабхат ан-Нусра" и "Исламское государство", пишет ТАСС.