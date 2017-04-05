5 апреля 2017 г.
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В мире

Журналисты обнаружили виллу во Франции, принадлежащую новому супругу Людмилы Путиной

время публикации: 15:57 | последнее обновление: 15:57 блог версия для печати фото
панорамный вид на французский город Англет

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование о вилле во французском городе Англет, которая, по данным журналистов центра, принадлежит Артуру Очеретному – предполагаемому новому супругу Людмилы Путиной.

Русскоязычную версию данной статьи публикует в среду, 5 апреля, новостной портал Мeduza.

Речь идет о вилле в стиле ар-деко, расположенной в отдаленной части Англета, в тихом районе Чиберта, на первой линии побережья Атлантического океана. Площадь здания составляет 450 кв. м, его окружает парк площадью 5000 кв. м с открытым бассейном.

По данным OCCRP, эту виллу в декабре 2013 года купил Артур Очеретный за 5,4 млн евро. Данные в выписке о собственнике недвижимости, которая прилагается к материалу, полностью совпадают с данными Очеретного, включая подпись главы Центра развития межличностных коммуникаций. После смены собственника вилла была переименована из Souzanna в Reverie ("Мечтания"), и началась масштабная реконструкция.

Авторы расследования пытаются разобраться, мог ли Очеретный, будучи директором некоммерческого фонда, позволить себе виллу и ее реконструкцию. Известно, что Центр развития межличностных коммуникаций получал деньги от государства, в разное время ему жертвовали деньги и госкомпании. Каков штат организации и размер зарплаты ее руководителя к настоящему моменту неизвестны – Артур Очеретный не ответил на письмо журналистов с просьбой о комментарии.

Авторы материала напоминают, что у Людмилы Путиной вскоре после развода с президентом начали появляться бизнес-активы. Так, в 2014 году она стала владелицей 99% компании "Меридиан", которая занимается недвижимостью.

Заработок компании тесно связан с Центром развития межличностных коммуникаций – у "Меридиана" в долгосрочной аренде находится большая часть помещений принадлежащего фонду особняка Волконского на Воздвиженке в Москве.

Как сообщалось ранее, Путин объявил о разводе в июне 2013 года. О том, что у Людмилы Путиной появился новый супруг в прошлом году сообщил "Собеседник", а позже эту информацию подтвердил Иосиф Кобзон.

Журналисты OCCRP добавляют, что в нескольких километрах от поместья Очеретного находится вилла в Биаррице, которую, по данным Reuters, за 3,7 млн долларов приобрел бизнесмен Кирилл Шамалов – муж Екатерины Тихоновой, предположительно являющейся дочерью Владимира и Людмилы Путиных.

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Среда, 5 апреля 2017 г.
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