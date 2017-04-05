Назначена дата визита в Москву главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прибудет в Москву с визитом 11-12 апреля, сообщается 5 апреля на официальном сайте МИД РФ. Этот визит станет первой поездкой Тиллерсона в Россию в качестве главы внешнеполитического ведомства США.

Тиллерсон и его российский коллега Сергей Лавров проведут переговоры и обсудят актуальные задачи в области международной безопасности, в том числе борьбу с терроризмом, урегулирование международных конфликтов между Палестиной и Израилем, в Сирии, Йемене, Ливии, Афганистане и в других странах мира, а также деэскалацию обстановки на Корейском полуострове, говорится в сообщении МИД.

"Не будет обойдено вниманием положение на Украине с акцентом на необходимость выполнения Киевом своих обязательств по минским соглашениям. Может обсуждаться тематика контроля над вооружениями" – приводят российские СМИ текст документа.

Разговор также пойдет о необходимости прекратить аресты граждан России американскими спецслужбами в третьих странах, нарушение в США прав российских приемных детей, создание искусственных сложностей для выполнения дипломатами своих служебных обязанностей, пишет сайт NEWSru.com.

В МИД РФ надеются, что визит нового госсекретаря США "поможет выводу российско-американских отношений на траекторию устойчивого развития, позволит повысить уровень взаимного понимания".

Издание напоминает, что в начале апреля Тиллерсон пошутил, сказав, что с Сергеем Лавровым не получится танго, потому что ему "не позволено танцевать". В ответ на этот прозрачный намек Лавров заявил: "Мне мама тоже запрещала с мальчиками танцевать".

Обсуждение конкретных вариантов встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в настоящий момент не ведется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как передает ТАСС, он отметил, что лидеры Финляндии и Словении ранее говорили о готовности предоставить свою территорию для встречи Путина и Трампа, однако "пока нет в обсуждении конкретных тем".

На днях официальный представитель Кремля заявил в интервью телеканалу ABC, что отношения между Россией и США в настоящее время находятся на более низком уровне, чем во времена холодной войны, пояснив, что имеет в виду действия предыдущей администрации США.