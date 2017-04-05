В чемодане в итальянском порту Римини найдено тело истощенной россиянки

Итальянская полиция установила личность девушки, тело которой было обнаружено в чемодане в городе Римини, расположенном на побережье Адриатического моря. Ею оказалась 27-летняя гражданка России, сообщают во вторник, 4 апреля, местные СМИ.

Девушка, чье имя не называется, имела вид на жительство в Италии и проживала там в течение нескольких лет. В последнее время она неоднократно попадала в больницу с диагнозом анорексия.

Как отмечает ТАСС, чемодан с телом россиянки был выброшен в море, а 25 марта его обнаружили в одном из городских каналов. Девушка была сильно истощена. Среди возможных причин смерти называется хроническое голодание.

По факту обнаружения трупа проводится расследование.