5 апреля 2017 г.
последняя новость: 10:39
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:40 В Новосибирске "на народные деньги" отлит памятник Сталину, но места ему не нашли
09:29 Мария Гайдар стала советником президента Украины
08:54 Просто Кайяне: бывшая "Мисс Мира" избрана мэром Гибралтара
03:17 КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
02:17 В чемодане в итальянском порту Римини найдено тело истощенной россиянки
01:07 Взрывное устройство в метро в Санкт-Петербурге могло сработать случайно
00:02 В результате несчастного случая умер российский сенатор Вадим Тюльпанов
21:31 После теракта в Санкт-Петербурге в Думе призывают ввести мораторий на митинги
20:24 В Белом доме связывают химическую атаку в Сирии со "слабостью администрации Обамы"
19:08 Опубликованы имена жертв теракта в петербургском метро
В мире

В Новосибирске "на народные деньги" отлит памятник Сталину, но места ему не нашли

время публикации: 09:40 | последнее обновление: 09:40 блог версия для печати фото
В Новосибирске "на народные деньги" отлит памятник Сталину, но места ему не нашли

Инициативная группа собрала средства и изготовила бюст Иосифа Сталина, который планируется установить в Новосибирске, однако мэрия пока не дала разрешения, сообщает агентство "Интерфакс".

Автор скульптуры – Павел Марков, бюст изготовлен из стеклокомпозита, тонированного под темную бронзу. "Стоимость работ скульптора в размере 200 тыс. руб. мы оплатили за счет собранных народных денег", – говорится в сообщении инициативной группы.

Сначала инициативная группа предложила установить памятник в сквере Героев Революции, однако мэрия отказала ей, сославшись на то, что сквер является объектом культурного наследия регионального значения. Тогда общественники предложили городским властям другое место – мемориальный ансамбль "Подвигу сибиряков в Великую Отечественную войну", но и оно согласовано не было.

Мэрия Новосибирска пока так и не провела опрос горожан, на котором сама же настаивала, чтобы выяснить их отношение к размещению памятника Сталину на территории города, при этом каких-либо предложений от мэрии относительно места для памятника не было.

Ранее мэр Новосибирска, глава обкома КПРФ Анатолий Локоть заявил, что инициаторы проекта по установке памятника Сталину могли бы разместить его на частном участке. По его мнению, установка памятника Сталину воспринимается неоднозначно, именно поэтому ранее художественный совет Новосибирска отклонил инициативу.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 3 апреля 2017 г.
"Дамаск наш". Рассказывает 17-летняя чемпионка Марьяна Наумова
// NEWSru.co.il // В мире // 1 февраля 2017 г.
Надежда Савченко: "Украину могут спасти либо Иисус Христос, либо Сталин"
// NEWSru.co.il // В мире // 27 октября 2016 г.
В Коми установили мемориальную доску строителям ГУЛАГа
// NEWSru.co.il // В мире // 8 сентября 2016 г.
Впервые за многие годы в Воронеже новорожденному ребенку дали имя Сталин
// NEWSru.co.il // Досуг // 31 декабря 2015 г.
Жерар Депардье сыграет Сталина
// NEWSru.co.il // В мире // 7 июля 2015 г.
На станции метро "Охотный ряд" подрались двойники Сталина и Ленина – из-за ревности







  Rating@Mail.ru  
Среда, 5 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017