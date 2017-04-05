В Новосибирске "на народные деньги" отлит памятник Сталину, но места ему не нашли

Инициативная группа собрала средства и изготовила бюст Иосифа Сталина, который планируется установить в Новосибирске, однако мэрия пока не дала разрешения, сообщает агентство "Интерфакс".

Автор скульптуры – Павел Марков, бюст изготовлен из стеклокомпозита, тонированного под темную бронзу. "Стоимость работ скульптора в размере 200 тыс. руб. мы оплатили за счет собранных народных денег", – говорится в сообщении инициативной группы.

Сначала инициативная группа предложила установить памятник в сквере Героев Революции, однако мэрия отказала ей, сославшись на то, что сквер является объектом культурного наследия регионального значения. Тогда общественники предложили городским властям другое место – мемориальный ансамбль "Подвигу сибиряков в Великую Отечественную войну", но и оно согласовано не было.

Мэрия Новосибирска пока так и не провела опрос горожан, на котором сама же настаивала, чтобы выяснить их отношение к размещению памятника Сталину на территории города, при этом каких-либо предложений от мэрии относительно места для памятника не было.

Ранее мэр Новосибирска, глава обкома КПРФ Анатолий Локоть заявил, что инициаторы проекта по установке памятника Сталину могли бы разместить его на частном участке. По его мнению, установка памятника Сталину воспринимается неоднозначно, именно поэтому ранее художественный совет Новосибирска отклонил инициативу.