В России за четверть века резко выросли симпатии к Сталину и царю: итоги опроса

"Левада-центр" провел очередной опрос среди россиян, посвященный отношению к историческим персонажам революционного периода XX века. Почти четверть россиян (24%) заявили, что из деятелей революции наибольшую симпатию у них вызывает Иосиф Сталин, сообщает сайт телеканала "Дождь".

В 1990 году о наибольшей симпатии к Сталину в ходе аналогичного опроса говорили только 8% опрошенных.

Количество приверженцев Владимира Ленина за это же время снизилось с 67% до 26%.

В 1990 году почти половина респондентов (49%) ответили, что из деятелей революции Сталин вызывает у них наибольшую неприязнь. В 2017 году так ответили только 21% опрошенных.

Ленин вызывает антипатию у 13% респондентов, против 5% в 1990 году.

Помимо Ленина и Сталина положительными героям революционного периода 16% опрошенных назвали Феликса Дзержинского и Николая II.

42% опрошенных ответили, что свержение самодержавия стало для России "очень значительной потерей", в 1990 году так считали 11% респондентов.

В целом половина опрошенных считают, что октябрьская революция сыграла положительную роль, 30% считают, что отрицательную, 21% затруднились ответить. 28% верят, что события 1917 года могут повториться в современной России, 59% считают, что это маловероятно.

Опрос "Левада Центра" проводился в марте 2017 года среди 1600 человек.