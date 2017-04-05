В СБ ООН проходит экстренное совещание по поводу химоружия в Сирии

В среду, 5 апреля, Совбез ООН собрался на экстренное совещание, в ходе которого обсуждается химическая атака в Сирии: США обвиняют Асада, Дамаск обвиняет террористов.

В проекте резолюции, подготовленном Совбезом, осуждается использование химического оружия в Сирии и подчеркивается, что правительство Асада обязано сообщать о проводимых правительственными войсками воздушных операциях.

Посол США в ООН Ники Хэйли продемонстрировала собравшимся фотографии жертв химической атаки, среди которых было множество детей. "Мы все знаем, что несколько недель назад здесь, на Совете безопасности, мы пытались обвинить Асада в использовании химического оружия. Россия с этим была не согласна. Она предпочла закрыть на это глаза. Сколько детей еще должно погибнуть, чтобы России это перестало быть безразлично?" – спросила она.

Представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что Россия считает неприемлемой предложенную западными странами резолюцию ООН. По ее словам, такой документ принимать не следует, так как он носит "явно антисирийский характер" и может еще больше обострить обстановку в регионе.

Напомним, что 4 апреля в результате применения боевого отравляющего вещества в районе города Хан Шейхун, в провинции Идлиб, погибли не менее 150 человек, в их числе десятки детей. Сотни людей были госпитализированы с признаками отравления, передает мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights.

Первоначально заявлялось, что был применен хлорный газ. Однако врачи, оказывавшие помощь пострадавшим, считают, что речь идет о другом отравляющем веществе. "Был нанесен удар с применением какого-то химического вещества. Это не хлор. От этого пациента не пахнет хлором. Это не хлорный газ. Мы видели много атак с применением хлора. У этого больного ясные маленькие зрачки", – приводит Euronews слова одного из британских врачей, работающих в провинции Идлиб.

Представитель входящей в Сирийскую свободную армию группировки "Джайш аль-Наср" Мухаммад Рашид заявлял, что по городу утром 4 апреля было нанесено 26 авиаударов, после чего люди стали задыхаться, у некоторых шла пена изо рта.

Сирийская оппозиция возложила ответственность за применение отравляющих веществ на армию Башара Асада и российских военных, связав авиаудары с химической атакой.

Однако командование сирийской армии категорически отвергло эти обвинения. На сайте государственного агентства SANA было опубликовано заявление генштаба армии Сирии, в котором ответственность за химическую атаку возлагается на "террористические группировки". В официальном заявлении утверждается, что сирийская армия никогда не применяла и не намерена применять химоружие в ходе боевых действий.

Российские власти также отвергли обвинения в возможной причастности боевой авиации РФ к химической атаке в Идлибе. В заявлении минобороны России, которое цитировало агентство РИА Новости, было сказано: "Самолеты ВКС России никаких ударов в районе населенного пункта Хан Шейхун, провинции Идлиб, не наносили. Британское агентство Reuters, сообщив о причастности российских самолетов к бомбардировке химбоеприпасами Хан Шейхуна, умудрилось переврать даже первоисточник этой новости – британскую "Обсерваторию прав человека в Сирии", ничего об этом не заявлявшую".

Позже минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан Шейхун по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое боевики доставляли в Ирак.

5 апреля пресс-служба посольства России в Израиле в связи с появившимися в израильских СМИ сообщениями об инциденте с отравляющими веществами в Хан Шейхуне распространило текст заявления официального представителя минобороны России Игоря Конашенкова, в котором сказано: "По данным российских средств объективного контроля воздушного пространства вчера в период с 11.30 до 12.30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины н.п. Хан Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. С этого крупнейшего арсенала боеприпасы с химоружием доставлялись боевиками на территорию Ирака. Их применение террористами было неоднократно доказано как международными организациями, так и официальными властями этой страны. Данные боеприпасы с отравляющими веществами также использовались боевиками в сирийском Алеппо, когда их применение было зафиксировано в конце прошлого года российскими военными специалистами. Симптомы отравления пострадавших в Хан Шейхуне на видеокадрах в соцсетях, точно такие, как были осенью прошлого года у пострадавших в Алеппо. Тогда все факты применения химоружия в Сирии вместе с пробами грунта были запротоколированы и переданы в Организацию по запрещению химического оружия. Однако эксперты этой международной организации, получившие все материалы и пробы, доказывающие применение террористами отравляющих веществ в Сирии, до сих пор их изучают. Мы утверждаем, что приведенная информация является полностью объективной и достоверной".

Таким образом, минобороны РФ фактически утверждает, что сирийские военные знали о том, что на складах террористов в Хан Шейхуне хранились отравляющие вещества и целенаправленно атаковали эти склады, несмотря на то, что подобный авиаудар представлял очевидную угрозу для жизней мирных граждан.