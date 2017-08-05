Бывший депутат Верховной рады Ирина Бережная погибла в ДТП

Бывший народный депутат Верховной Рады Украины от Партии регионов 36-летняя Ирина Бережная погибла в автокатастрофе, сообщает украинское интернет-издание LB.ua.

Авария произошла на побережье Адриатического моря между Хорватией и Италией.

По данным СМИ, водитель машины, в которой ехали Бережная с восьмилетней дочерью, не справился с управлением, и машина вылетела с серпантина.

Сам водитель и Бережная погибли на месте. Дочь Бережной получила незначительные травмы.

Ирина Бережная - депутат двух созывов Верховной Рады. Была членом фракции Партии регионов, входила в комитет Рады по вопросам правосудия.