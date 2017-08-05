США уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

Госдепартамент США опубликовал заявление, согласно которому Соединенные Штаты официально уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения по климату, как только это будет возможно в соответствии с условиями этого соглашения.

В заявлении подчеркивается, что США будут готовы вновь вступить в это соглашение, если американцам предложат более выгодные условия участия в нем.

О том, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из Парижской климатической конвенции, регулирующей меры по снижению углекислого газа в атмосфере, стало известно еще в конце мая. 1 июня Трамп выступил с соответствующим заявлением.

Процедура выхода США из этой конвенции может занять до трех лет.

Парижская климатическая конвенция вступила в силу 4 ноября 2016 года. Она призвана сменить Киотский протокол, срок действия которого заканчивается в 2020 году. Конвенция призывает не допустить повышение средней температуры более чем на два градуса по шкале Цельсия до конца XXI века. В отличие от Киотского протокола, новое соглашение не устанавливает ограничения выбросов в зависимости от уровня промышленного развития разных государств, а также оставляет на усмотрение правительств определение политики в этой сфере.