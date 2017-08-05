У берегов Австралии разбился военный самолет США: ведутся поиски трех морпехов

ВС США проводят поисково-спасательную операцию у берегов Австралии, где днем ранее разбился конвертоплан MV-22 Osprey, приписанный к базе Корпуса морской пехоты США на Окенаве, сообщает Reuters.

На борту самолета находились 26 человек, из которых 23 человека уже спасены, однако судьба еще трех морпехов остается неизвестной.

Согласно официальному заявлению Корпуса морской пехоты США, самолет, взлетевший с палубы десантного корабля Bonhomme Richard, самолет перед крушением совершал "регулярную запланированную операцию, когда упал в воду".

Причины крушения неизвестны.

Австралийские власти заявляют, что инцидент произошел в заливе Шоалуотер у берегов Квинсленда.