Крымчанина, вывесившего на доме флаг Украины, осудили на 3 года 7 месяцев колонии

Раздольненский районный суд Крыма приговор фермера Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии и к штрафу в размере 10 тысяч рублей, сообщает сайт "Крымской правозащитной группы".
46-летнего жителя села Серебрянка признали виновным в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.
Обвинение утверждало, что в ходе обыска на чердаке дома Балуха сотрудники ФСБ обнаружили 89 военных патронов.
В феврале правозащитная организация "Мемориал" признала Балуха политзаключенным и заявила, что дело против него может быть сфабриковано.
Сам Владимир Балух своей вины не признает и утверждает, что боеприпасы ему подкинули.
По словам Балуха, правоохранительные органы Крыма заинтересовались им после того, как он вывесил на доме украинский флаг, а затем табличку "Улица героев Небесной Сотни, 18".