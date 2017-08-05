Крымчанина, вывесившего на доме флаг Украины, осудили на 3 года 7 месяцев колонии

Раздольненский районный суд Крыма приговор фермера Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии и к штрафу в размере 10 тысяч рублей, сообщает сайт "Крымской правозащитной группы".

46-летнего жителя села Серебрянка признали виновным в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

Обвинение утверждало, что в ходе обыска на чердаке дома Балуха сотрудники ФСБ обнаружили 89 военных патронов.

В феврале правозащитная организация "Мемориал" признала Балуха политзаключенным и заявила, что дело против него может быть сфабриковано.

Сам Владимир Балух своей вины не признает и утверждает, что боеприпасы ему подкинули.

По словам Балуха, правоохранительные органы Крыма заинтересовались им после того, как он вывесил на доме украинский флаг, а затем табличку "Улица героев Небесной Сотни, 18".





