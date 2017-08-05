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В Азербайджане в общежитии прогремел взрыв, есть жертвы

время публикации: 21:39 | последнее обновление: 21:39 блог версия для печати фото
В Азербайджане в общежитии прогремел взрыв, есть жертвы

В азербайджанском Сумгайыте, на территории общежития, прогремел мощный взрыв. По предварительной информации есть погибшие и раненые, сообщает бакинское новостное агенство Trend.

По данным агентства, взрыв произошел на третьем этаже общежития. После взрыв в здании возник пожар.

Прибывшим на место пожарным и сотрудникам МЧС удалось справиться с огнем. Корреспондент агентства передает, что не менее 10 человек были госпитализированы из-за отравления дымом.

Причины пожара неизвестны.

Информация о жертвах уточняется.

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