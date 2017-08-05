В Азербайджане в общежитии прогремел взрыв, есть жертвы

В азербайджанском Сумгайыте, на территории общежития, прогремел мощный взрыв. По предварительной информации есть погибшие и раненые, сообщает бакинское новостное агенство Trend.
По данным агентства, взрыв произошел на третьем этаже общежития. После взрыв в здании возник пожар.
Прибывшим на место пожарным и сотрудникам МЧС удалось справиться с огнем. Корреспондент агентства передает, что не менее 10 человек были госпитализированы из-за отравления дымом.
Причины пожара неизвестны.
Информация о жертвах уточняется.