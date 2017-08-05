5 августа 2017 г.
последняя новость: 21:45
О чем мечтала Ирина Мирошниченко
Лучшее лакомство от инсульта
Андрей Малахов против политики
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:39 В Азербайджане в общежитии прогремел взрыв, есть жертвы
21:24 Злоумышленник похитил в Милане британскую модель и выставил ее на аукцион
20:27 Китайские туристы задержаны возле Рейхстага за нацистское приветствие
18:45 Учредительное собрание Венесуэлы единогласно проголосовало за отставку генпрокурора
18:28 Крымчанина, вывесившего на доме флаг Украины, осудили на 3 года 7 месяцев колонии
17:23 У берегов Австралии разбился военный самолет США: ведутся поиски трех морпехов
16:50 Силы безопасности Венесуэлы окружили офис генпрокурора в Каракасе
16:20 Во Львове полиция освободила взятых в заложники пациентов психиатрической больницы
15:55 Бывший депутат Верховной рады Ирина Бережная погибла в ДТП
15:28 Бывший посол России в США рассказал о содержании разговора, который привел к отставке Майкла Флинна
В мире

Злоумышленник похитил в Милане британскую модель и выставил ее на аукцион

время публикации: 21:24 | последнее обновление: 21:49 блог версия для печати фото
В Милане задержан мужчина, похитивший и выставивший на аукцион британскую фотомодель

Полиция Милана арестовала 30-летнего поляка, который похитил приехавшую в Милан на съемки британскую модель и пытался продать девушку на аукционе за 300 тысяч евро, сообщает AP.

20-летняя модель приехала в Милан 10 июля. Девушка думала, что приезжает на фотосессию, однако, когда днем позже она пришла в так называемую студию, где на модель, по данным полиции, напали двое мужчин. Один из злоумышленников вколол жертве усыпляющий препарат, связал и запер в чемодане, после чего выставил девушку на онлайн-аукционе, запросив за нее плату в биткойнах на сумму, эквивалентную 300 тысячам евро.

Около недели девушку продержали в плену в деревенском доме в окрестностях Турина, а 17 июля преступник неожиданно отпустил женщину на волю. Итальянские СМИ сообщали, что поляк отпустил модель, узнав, что у нее есть ребенок, однако полиция не подтвердила эту версию.

Похититель был задержан на следующий день после того, как отпустил свою жертву.

Итальянская полиция проверяет подозрения о том, что у задержанного был сообщник.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 23 марта 2015 г.
Королева красоты из Швеции провела полгода в "сексуальном плену" на севере Италии
// NEWSru.co.il // В мире // 17 ноября 2014 г.
"Мисс Гондурас" пропала без вести за месяц до конкурса "Мисс Мира"







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 5 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017