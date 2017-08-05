Злоумышленник похитил в Милане британскую модель и выставил ее на аукцион

Полиция Милана арестовала 30-летнего поляка, который похитил приехавшую в Милан на съемки британскую модель и пытался продать девушку на аукционе за 300 тысяч евро, сообщает AP.

20-летняя модель приехала в Милан 10 июля. Девушка думала, что приезжает на фотосессию, однако, когда днем позже она пришла в так называемую студию, где на модель, по данным полиции, напали двое мужчин. Один из злоумышленников вколол жертве усыпляющий препарат, связал и запер в чемодане, после чего выставил девушку на онлайн-аукционе, запросив за нее плату в биткойнах на сумму, эквивалентную 300 тысячам евро.

Около недели девушку продержали в плену в деревенском доме в окрестностях Турина, а 17 июля преступник неожиданно отпустил женщину на волю. Итальянские СМИ сообщали, что поляк отпустил модель, узнав, что у нее есть ребенок, однако полиция не подтвердила эту версию.

Похититель был задержан на следующий день после того, как отпустил свою жертву.

Итальянская полиция проверяет подозрения о том, что у задержанного был сообщник.