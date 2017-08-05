5 августа 2017 г.
О чем мечтала Ирина Мирошниченко
Лучшее лакомство от инсульта
Андрей Малахов против политики
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:28 Бывший посол России в США рассказал о содержании разговора, который привел к отставке Майкла Флинна
11:39 Трамп вступился за своего советника по безопасности: "Он очень произраильский"
08:38 США уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату
07:33 Аномальная жара в Европе: 10 стран объявили о красном уровне опасности
06:45 Рыболов Путин выпустил мальков омуля в Байкал и поймал под водой щуку в Туве. ВИДЕО
21:40 Администрация Трампа развернула кампанию против утечек информации
20:31 Затопление рудника в Якутии: судьба 9 горняков остается неизвестной
17:25 ЕС ввел санкции против трех россиян и трех российский компаний
16:57 Руфер, проходивший по делу о покраске звезды на шпиле московской высотки в цвета флага Украины, погиб в Швейцарии
16:45 Навальному продлили условный срок по делу "Ив Роше"
В мире

Бывший посол России в США рассказал о содержании разговора, который привел к отставке Майкла Флинна

время публикации: 15:28 | последнее обновление: 15:28 блог версия для печати фото
Сергей Кисляк

Недавно завершивший свою миссию в Вашингтоне бывший посол России в США Сергей Кисляк рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что не обсуждал с бывшим советником Белого дома по вопросам национальной безопасности Майклом Флинном никаких государственных секретов.

По словам Кисляка, они беседовали с Флинном "о самых простых вещах". Одной из главных тем беседы было сотрудничество между Россией и США в сфере борьбы с терроризмом.

Бывший посол подчеркнул, что в ходе беседы с Флинном не обсуждалась тема антироссийских санкций.

Сергей Кисляк занимал пост российского посла в США с 2008 года. В последний год его имя часто всплывало в контексте подозрений о вмешательстве России в ход президентских выборов в США. Выяснилось, что с Кисляком неоднократно встречались люди из окружения президента США Дональда Трампа, в частности бывший советник Белого дома по вопросам безопасности Майкл Флинн, который за встречи с Кисляком был отправлен в отставку, а также генеральный прокурор США Джефф Сешнс, позже самоустранившийся от контроля над расследованием о вмешательстве России в американские президентские выборы.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 23 июля 2017 г.
Сергей Кисляк завершил свою работу в качестве посла России в США
// NEWSru.co.il // В мире // 8 июня 2017 г.
Экс-директор ФБР заявил, что Трамп требовал прекратить расследование связей Майкла Флинна с Кремлем
// NEWSru.co.il // В мире // 2 марта 2017 г.
Генпрокурор США в ходе предвыборной кампании тайно встречался с российским послом
// NEWSru.co.il // В мире // 14 февраля 2017 г.
Советник президента США по безопасности ушел в отставку из-за контактов с послом РФ







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 5 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017