Бывший посол России в США рассказал о содержании разговора, который привел к отставке Майкла Флинна

Недавно завершивший свою миссию в Вашингтоне бывший посол России в США Сергей Кисляк рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что не обсуждал с бывшим советником Белого дома по вопросам национальной безопасности Майклом Флинном никаких государственных секретов.

По словам Кисляка, они беседовали с Флинном "о самых простых вещах". Одной из главных тем беседы было сотрудничество между Россией и США в сфере борьбы с терроризмом.

Бывший посол подчеркнул, что в ходе беседы с Флинном не обсуждалась тема антироссийских санкций.

Сергей Кисляк занимал пост российского посла в США с 2008 года. В последний год его имя часто всплывало в контексте подозрений о вмешательстве России в ход президентских выборов в США. Выяснилось, что с Кисляком неоднократно встречались люди из окружения президента США Дональда Трампа, в частности бывший советник Белого дома по вопросам безопасности Майкл Флинн, который за встречи с Кисляком был отправлен в отставку, а также генеральный прокурор США Джефф Сешнс, позже самоустранившийся от контроля над расследованием о вмешательстве России в американские президентские выборы.