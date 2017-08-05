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Трамп вступился за своего советника по безопасности: "Он очень произраильский"

время публикации: 11:39 | последнее обновление: 11:39 блог версия для печати фото
Дональд Трамп и Герберт Макмастер

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 4 августа, заступился за своего советника по безопасности Герберта Макмастера, назвав его "очень произраильским". На это заявление Трампа обратили внимание многие израильские СМИ.

Американский президент счел полезным выступить с таким заявлением на фоне публикаций в ряде израильских и американских СМИ по поводу контактов Макмастера с окружением бывшего президента Барака Обамы и его антиизраильских настроениях.

Трамп дал понять, что он ценит рабочие качества генерала Макмастера и не намерен назначать нового советника по безопасности.

Отметим, что в минувшую пятницу Герберт Макмастер дал очень высокую оценку взаимодействию между американскими и российскими военными с целью обеспечения соблюдения режима прекращения огня в юго-западной зоне деэскалации в Сирии, недалеко от израильской границы.

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